Nacieron después del debut de Lionel Messi y ahora jugarán el Mundial 2026: las joyas del fútbol

Un puñado de futbolistas llegaron a la Copa del Mundo con menos de 20 años. Entre ellos aparecen nombres como Gilberto Mora, Ibrahim Mbaye y Hugo Sochurek, llamados a liderar la nueva generación del fútbol internacional.

Kenan Yildiz, Gilberto Mora, Ibrahim Mbaye y Hugo Sochurek, algunas de las jóvenes estrellas que dirán presente en el Mundial 2026.

El Mundial 2026 marca el debut de una generación nacida después de las primeras gestas de Messi y Ronaldo. Con la expansión a 48 selecciones, el torneo presenta un total de 1248 futbolistas, pero la presencia de adolescentes es limitada. Solo 21 jugadores llegan a la cita con menos de 20 años cumplidos.

La lista de precocidad la encabeza el mexicano Gilberto Mora, quien a sus 17 años es el único jugador menor de edad en toda la competencia. Detrás de él, figuras como el checo Hugo Sochurek y el senegalés Ibrahim Mbaye completan el grupo de los más jóvenes, habiendo celebrado sus 18 años recientemente.

Gilberto Mora, el juvenil mexicano que podría enfrentar a la Selección Argentina Gilberto Mora, el juvenil mexicano que podría enfrentar a la Selección Argentina El relevo en las potencias de Europa y África Turquía presenta una dupla creativa de alto nivel con Arda Güler y Kenan Yildiz. Mientras Güler aporta la visión de juego desde el mediocampo, Yildiz se posiciona como una amenaza constante en el ataque turco, acompañados por el delantero Baris Alper Yilmaz.

image Arda Güler y Kenan Yildiz, las figuras de Turquía. Francia incluyó en su lista definitiva a Warren Zaïre-Emery, Désiré Doué y Maghnes Akliouche, quienes refrescan el centro del campo del equipo de Didier Deschamps. En defensa, los galos cuentan con la juventud de Malo Gusto y Maxence Lacroix para acompañar a figuras como William Saliba.

image Warren Zaïre-Emery y Désiré Doué, campeones de la Champions League con el PSG. Senegal apostó por la precocidad de Ibrahim Mbaye, extremo del PSG nacido en 2008 que ya forma parte de la delegación oficial en Norteamérica. Por su parte, Costa de Marfil cuenta con la revelación Yan Diomande y el atacante Bazoumana Touré para liderar su ofensiva.