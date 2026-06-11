Nacieron después del debut de Lionel Messi y ahora jugarán el Mundial 2026: las joyas del fútbol

El Mundial 2026 marca el debut de una generación nacida después de las primeras gestas de Messi y Ronaldo. Con la expansión a 48 selecciones, el torneo presenta un total de 1248 futbolistas, pero la presencia de adolescentes es limitada. Solo 21 jugadores llegan a la cita con menos de 20 años cumplidos.
La lista de precocidad la encabeza el mexicano Gilberto Mora, quien a sus 17 años es el único jugador menor de edad en toda la competencia. Detrás de él, figuras como el checo Hugo Sochurek y el senegalés Ibrahim Mbaye completan el grupo de los más jóvenes, habiendo celebrado sus 18 años recientemente.
Gilberto Mora, el juvenil mexicano que podría enfrentar a la Selección Argentina
Gilberto Mora, el juvenil mexicano que podría enfrentar a la Selección Argentina
El relevo en las potencias de Europa y África
Turquía presenta una dupla creativa de alto nivel con Arda Güler y Kenan Yildiz. Mientras Güler aporta la visión de juego desde el mediocampo, Yildiz se posiciona como una amenaza constante en el ataque turco, acompañados por el delantero Baris Alper Yilmaz.
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Arda Güler y Kenan Yildiz, las figuras de Turquía.
Francia incluyó en su lista definitiva a Warren Zaïre-Emery, Désiré Doué y Maghnes Akliouche, quienes refrescan el centro del campo del equipo de Didier Deschamps. En defensa, los galos cuentan con la juventud de Malo Gusto y Maxence Lacroix para acompañar a figuras como William Saliba.
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Warren Zaïre-Emery y Désiré Doué, campeones de la Champions League con el PSG.
Senegal apostó por la precocidad de Ibrahim Mbaye, extremo del PSG nacido en 2008 que ya forma parte de la delegación oficial en Norteamérica. Por su parte, Costa de Marfil cuenta con la revelación Yan Diomande y el atacante Bazoumana Touré para liderar su ofensiva.
Inglaterra sumó a su convocatoria a los jóvenes del Manchester City, Nico O'Reilly y James Trafford, además de consolidar a Kobbie Mainoo y Morgan Rogers en el centro del campo. Alemania también presenta caras nuevas con el mediocampista Aleksandar Pavlovic y con Assan Ouédraogo, quien reemplaza a otra promesa como Lennart Karl.
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Nico O'Reilly y James Trafford, compañeros en el Manchester City y en la Selección de Inglaterra.
Finalmente, las selecciones anfitrionas como Estados Unidos y Canadá también definieron sus plantillas con presencia juvenil. Chris Brady y Alex Freeman forman parte del equipo estadounidense, mientras que los canadienses incluyeron a Luc de Fougerolles y Nathan-Dylan Saliba para reforzar su estructura defensiva y creativa.
Los jugadores más jóvenes del Mundial 2026
- Gilberto Mora – México (17 años y 240 días)
- Hugo Sochurek – Chequia (18 años y 4 días)
- Ibrahim Mbaye – Senegal (18 años y 138 días)
- Hamza Abdelkarim – Egipto (18 años y 161 días)
- Bara Sapoko Ndiaye – Senegal (18 años y 162 días)
- Mladen Jurkas – Bosnia y Herzegovina (18 años y 247 días)
- Ayyoub Bouaddi – Marruecos (18 años y 252 días)
- Kerim Alajbegovic – Bosnia y Herzegovina (18 años y 263 días)
- Rayan Elloumi – Túnez (18 años y 267 días)
- Lucas Herrington – Australia (18 años y 279 días)
- Behruzjon Karimov – Uzbekistán (18 años y 308 días)
- Lamine Yamal – España (18 años y 333 days días)
- Kendry Paez – Ecuador (19 años y 38 días)
- Tyler Fletcher – Escocia (19 años y 84 días)
- Luka Vuskovic – Croacia (19 años y 107 días)
- Pau Cubarsi – España (19 años y 140 días)
- Yan Diomande – Costa de Marfil (19 años y 209 días)
- Rayan – Brasil (19 años y 312 días)
- Endrick – Brasil (19 años y 325 días)