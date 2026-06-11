Cómo hacer una antena casera con cable coaxial para ver el Mundial 2026 gratis y sin delay.

Falta muy poco para que ruede la pelota en el Mundial 2026 y la emoción ya se siente en el aire. Si querés asegurarte de ver los partidos de la Selección Argentina con la mejor calidad de imagen, sin pagar de más y, lo más importante, sin que los vecinos te griten los goles un minuto antes , la Televisión Digital Abierta (TDA) es la mejor opción.

Quién tiene menos delay: el truco para que no te griten antes los goles en el Mundial 2026

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En esta guía te explicamos el paso a paso de cómo hacer una antena para TV con cable coaxial en pocos minutos. Además, vas a descubrir por qué la televisión abierta sigue siendo la reina indiscutida a la hora de evitar el molesto delay .

Seguro te pasó: estás mirando un partido por una app de streaming o por cable digital y escuchás el festejo de tus vecinos cuando la jugada en tu pantalla todavía va por la mitad de la cancha.

Al ser televisión abierta y digital (TDA), la transmisión no tiene que pasar por servidores de internet ni decodificadores satelitales complejos. Se estima que la demora de la TDA es bajísima, apenas entre 0 y 5 segundos respecto del evento real. Vas a gritar los goles en tiempo real, exactamente al mismo tiempo que ocurren en la cancha.

Gracias a la TDA, vas a poder sintonizar los partidos en alta definición (HD) y de forma 100% gratuita a través de las siguientes señales:

Telefe: Canal 34.1 de la TDA (en AMBA, replicado en sus señales del interior).

TV Pública: Canal 23.1 de la TDA, con alcance para todo el país.

Cómo hacer una antena para TV con cable coaxial

No necesitás gastar una fortuna en una antena comercial. Con elementos que seguro tenés en tu casa o que podés conseguir en cualquier ferretería de barrio por unos pocos pesos, podés armar tu propia antena TDA casera.

Cable coaxial: Con 30 cm alcanza, pero mientras más largo sea el cable tendrás mayor margen para ubicarlo y captar la señal (el típico cable de televisión, preferentemente el modelo RG6).

Un conector F: La ficha que se enrosca detrás del televisor.

Cinta aisladora.

Una pinza, alicate o cúter.

Una regla o cinta métrica.

antena coaxial Cómo hacer una antena coaxial para ver los partidos de la Selección argentina.

El paso a paso para armar tu antena TDA casera

Paso 1: Colocar el conector F

En uno de los extremos del cable coaxial, colocá el conector F. Este será el extremo que vas a enchufar en la entrada "Ant In" o "Air" de tu televisor . Asegurate de que el filamento de cobre central sobresalga unos milímetros del conector.

Paso 2: Medir y pelar el extremo receptor

En el otro extremo del cable (el que captará la señal), medí exactamente 12,5 centímetros desde la punta hacia adentro. Con el cúter o alicate, realizá un corte suave de forma circular para quitar únicamente la cubierta plástica exterior (generalmente de color negro o blanco).

Paso 3: Retirar la malla y el papel de aluminio

Al quitar el plástico, vas a ver una malla de hilos de metal y una lámina de aluminio. Desorganizá la malla, llevala hacia atrás (sobre la parte del cable que aún conserva el plástico) y enrollala ahí. Es fundamental que ningún hilo de esta malla toque el cable de cobre central, ya que haría cortocircuito y perderías la señal.

Paso 4: Dejar el cobre al descubierto

Ahora verás un protector de plástico blanco o transparente que recubre el núcleo. Cortalo con cuidado y retiralo. De esta manera, te quedará un tramo de 12,5 centímetros de cobre sólido completamente al desnudo. Este filamento es el que actuará como el receptor de las ondas electromagnéticas de la TDA.

Paso 5: Aislar y dar firmeza

Para evitar interferencias y proteger el cable, colocá un poco de cinta aisladora en la zona donde la malla metálica quedó enrollada sobre el plástico exterior. ¡Listo! Ya tenés tu antena de cable coaxial terminada.

Cómo conectar y configurar los canales en tu TV

Enchufá el conector F de tu antena casera en la entrada de antena de tu televisor.

Colocá el extremo pelado de la antena lo más alto posible y, si se puede, cerca de una ventana orientada hacia el exterior para mejorar la recepción.

Con el control remoto, ingresá a los Ajustes o Configuración de tu TV.

Buscá la opción de Canales o Emisión y seleccioná Sintonización Automática (asegurate de elegir la opción "Aire" o "Digital", no "Cable").

Esperá unos minutos a que el televisor escanee las frecuencias. Una vez finalizado ya vas a ver en la grilla a la TV Pública, Telefe y el resto de los canales digitales en alta definición.

Para tener en cuenta: si la imagen se pixelea o traba, probá moviendo el extremo de la antena un poco más cerca de la ventana o cambiando su orientación (vertical u horizontal) hasta que enganche la máxima potencia de señal.