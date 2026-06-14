14 de junio de 2026 - 19:01

Japón no se dio por vencido y se lo empató en el final a Países Bajos en el arranque del Grupo F

La Naranja Mecánica y el cuadro Nipón igualaron 2 a 2 en el marco de la fecha 1 del Grupo F, en el AT&T Stadium de Arlington

Koki Ogawa, jugador de Japón, festeja el empate agónico ante Países Bajos

Koki Ogawa, jugador de Japón, festeja el empate agónico ante Países Bajos

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EFE/ Sebastián Mariscal
Países Bajos - Japón, por el Mundial 2026

Países Bajos - Japón, por el Mundial 2026

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Keito Nakamura de Japón

Keito Nakamura de Japón

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Virgil Van Dijk, capitán de la Selección de Países Bajos

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EFE/ Sebastián Mariscal
Países Bajos - Japón, por el Mundial 2026

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Países Bajos - Japón, por el Mundial 2026

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Los Andes | Emanuel Cenci
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El cuadro Asiático propuso un bloque bajo bien ordenado y compacto para custodiar el arco defendido por Zion Suzuki, prescindiendo del control de la pelota y apostando a aprovechar algún espacio que aparezca de contragolpe. Esto provocó que la posesión sea casi en su totalidad del elenco Naranja, que se repitió hasta el hartazgo en toques cortos de forma lateral casi sin encontrar oportunidades para algún pase frontal que logre quebrar la sólida defensa rival.

Sin embargo, a lo largo de los primeros 45 minutos fue el equipo de Koeman el que contó con las chances más claras. Donyell Malen fue el protagonista en la zona de la definición con dos cabezazos y un furioso remate que exigieron la respuesta del arquero. Además, Gakpo también generó un disparo, aunque lo hizo de forma incómoda y sin puntería.

Van Dijk puso el primero para Países Bajos:

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Hubo un solo lapso del primer tiempo en el cual el esférico pasó a ser dominio de Japón. Entre los 40 y 44 minutos, cambió de roles con Países Bajos y estuvo cerca del gol, aunque Nakamura y Ueda fallaron en la definición.

El complemento parecía ser una réplica exacta de la etapa inicial, pero todo cambió a los 5 minutos. A la salida de una pelota parada, Ryan Gravenberch recibió abierto por derecha y mandó un centro pasado para Van Dijk, que la desvió con un gran cabezazo y superó la estirada de Suzuki. Fue un gol merecido para la Naranja, que era superior.

Japón lo empató rápido:

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La respuesta de Japón llegó de forma instantánea, cuando Nakamura ensayó una pared para posicionarse de frente al arco y sacar un remate que se desvió en Maeda y complicó la respuesta de Bart Verbruggen. Todo de nuevo como al principio.

Las emociones no frenaron allí. A los pocos minutos y con el partido abierto, Países Bajos sacó fuerzas de flaquezas y volvió a ponerse en ventaja con un remate pegado al palo de Crysencio Summerville.

Summerville anotó el 2 a 1:

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El encuentro tuvo un parate de cinco minutos entre el cooling break y los cambios de Ronald Koeman. En la reanudación, el equipo de Asia redobló los esfuerzos para ir a buscar el empate y estuvo mejor plantado. Imprimió velocidad y juego por los costados, y después de un gran esfuerzo logró igualarlo en un tiro de esquina cerca del final, con el cabezazo de Ogawa y el desvío en Kamada.

Japón estuvo dos veces abajo en el marcador, y parecía que no tenía armas para obtener algún tipo de réditos ante la potencia futbolística que es Países Bajos. Sin embargo, nunca perdió la esperanza y salvó las ropas sobre el cierre. En la próxima fecha, la número 2, Países Bajos enfrentará a Suecia el sábado 20 desde las 14 horas. Mientras tanto, Japón jugará el domingo a la 1 de la madrugada ante Túnez.

Emocionante igualdad de Japón en la agonía del partido:

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Minuto a minuto y estadísticas de Países Bajos - Japón:

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