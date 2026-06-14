Bélgica y Egipto juegan en un duelo parejo por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones

El duelo entre los africanos y los europeos se producirá este lunes a las 16 horas en el Seattle Stadium, por el Grupo G.

El Mundial 2026 continúa su marcha con partidos más que interesantes. Este lunes desde las 16 horas, el Grupo G tendrá uno de sus duelos más fuertes con el que mantendrán Bélgica y Egipto en el Seattle Stadium, bajo el arbitraje de Ramón Abatti de Brasil.

En los últimos 12 años, el elenco europeo irrumpió en los primeros planos de la Copa del Mundo con una generación de oro con nombres como Eden Hazard, Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku y Axel Witsel, que se convirtieron en el fetiche de los futboleros promedio y brillaron en los principales clubes.

image Para algunos de ellos, el Mundial 2026 representa la última oportunidad de coronar ese crecimiento exponencial con el título más deseado. Ya no cuentan con el desparpajo de la juventud, pero cuentan con experiencia fuerte sobre cómo se juega esta competencia. Así, buscarán dar el primer paso positivo ante Egipto.

Los africanos confían en el peso específico de su capitán Mohamed Salah, secundado por otro futbolista de gran actualidad como Omar Marmoush. Ellos serán la punta de lanza de un plantel que sueña con quedarse con el triunfo y dar pelea por el primer puesto en una zona que también cuenta con Irán y Nueva Zelanda.

image Así, el Grupo G tendrá este lunes su puntapié inicial con el choque entre los dos equipos candidatos para llegar a la fase final. El que gane, sacará cierta ventaja para quedarse con la cima. El que pierda, tendrá que revalidar sus objetivos.