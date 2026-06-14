14 de junio de 2026 - 16:09

Bélgica y Egipto juegan en un duelo parejo por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones

El duelo entre los africanos y los europeos se producirá este lunes a las 16 horas en el Seattle Stadium, por el Grupo G.

Bélgica y Egipto juegan en un duelo parejo por el Mundial 2026

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Los Andes | Redacción Deportes
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En los últimos 12 años, el elenco europeo irrumpió en los primeros planos de la Copa del Mundo con una generación de oro con nombres como Eden Hazard, Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku y Axel Witsel, que se convirtieron en el fetiche de los futboleros promedio y brillaron en los principales clubes.

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Para algunos de ellos, el Mundial 2026 representa la última oportunidad de coronar ese crecimiento exponencial con el título más deseado. Ya no cuentan con el desparpajo de la juventud, pero cuentan con experiencia fuerte sobre cómo se juega esta competencia. Así, buscarán dar el primer paso positivo ante Egipto.

Los africanos confían en el peso específico de su capitán Mohamed Salah, secundado por otro futbolista de gran actualidad como Omar Marmoush. Ellos serán la punta de lanza de un plantel que sueña con quedarse con el triunfo y dar pelea por el primer puesto en una zona que también cuenta con Irán y Nueva Zelanda.

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Así, el Grupo G tendrá este lunes su puntapié inicial con el choque entre los dos equipos candidatos para llegar a la fase final. El que gane, sacará cierta ventaja para quedarse con la cima. El que pierda, tendrá que revalidar sus objetivos.

Probables formaciones de Bélgica - Egipto:

Bélgica: Senne Lammens; Timothy Castagne, Arthur Theate, Brandon Mechele, Thomas Meunier; Amadou Onana. Nicolas Raskin, Youri Tielemans; Charles De Ketelaere, Jérémy Doku, Dodi Lukebakio. DT: Rudi García.

Egipto: Oufa Shobeir; Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Hamdy Fathy, Ahmed Fatouh; Emam Ashour, Marwan Attia; Ibrahim Adel, Zizo, Trézéguet; Omar Marmoush. DT: Hossam Hassan.

Datos del partido:

Estadio: Seattle Stadium

Árbitro: Ramón Abatti

Hora: 16

TV: TyC Sports

Minuto a minuto y estadísticas de Bélgica - Egipto:

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