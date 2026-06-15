Sorpresa en el Mundial 2026: Cabo Verde hizo historia y empató con España en su debut mundialista

Vozinha, el arquero caboverdiano fue la gran figura de un partido que rompió los pronósticos en el Grupo H.

España protagonizó el primer gran sinsabor del Mundial 2026 al empatar sin goles contra la debutante Cabo Verde en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. A pesar de contar con todas sus estrellas y dominar el juego, el equipo de Luis de la Fuente fue incapaz de romper un cerrojo defensivo que ya es historia de los mundiales.

El primer encuentro del Grupo H fue un monólogo de la selección española que no logró traducirse en el marcador. Con una posesión del 71%, los europeos intentaron vulnerar a los africanos por todas las vías posibles, pero se chocaron contra una defensa que llegó a agrupar a nueve hombres en su propia área durante el complemento.

DLA (8) Pau Cubarsi de España y Jovane Cabral de Cabo Verde en acción durante el partido de la fase de grupos del Mundial 2026. EFE/EPA/RONALD WITTEK Vozinha: el veterano de 40 años que desarmó a los candidatos La gran figura fue Vozinha, el arquero de los Tiburones Azules. A sus 40 años, el guardameta realizó atajadas monumentales ante disparos de Pedri, Dani Olmo y Mikel Oyarzabal, quien incluso estrelló un remate en el travesaño en la jugada más clara del primer tiempo. "El que piensa que Cabo Verde será fácil se equivoca", había advertido Luis de la Fuente antes del debut, y sus palabras resultaron proféticas ante la falta de puntería de sus dirigidos.

Ni siquiera el ingreso de Lamine Yamal, quien sumó minutos tras recuperarse de una lesión muscular, pudo aportar la claridad necesaria para abrir el marcador. España terminó con 27 remates totales, pero solo 8 fueron al arco, evidenciando una preocupante falta de efectividad frente a un rival que se ubica en el puesto 67 del ranking FIFA.

0aac87bded8865b289088e80ada5fe149a70d202 Vozinha, la gran figura del partido entre España y Cabo Verde. EFE/EPA/RONALD WITTEK Este resultado deja a España en una posición comprometida dentro del Grupo H. Aunque la IA Gemini aún le otorga un 93% de posibilidades de clasificar, el margen de error desapareció. Ahora, el plantel está obligado a buscar el triunfo ante Arabia Saudita y Uruguay para evitar una eliminación prematura que sería un fracaso absoluto para una de las favoritas al título.