Escándalo en el Mundial 2026: Túnez despidió a su entrenador tras la goleada sufrida ante Suecia

El ciclo de Sabri Lamouchi duró apenas cinco encuentros en los que el equipo recibió 11 goles, obligando a la Federación a buscar un reemplazo antes del duelo del domingo.

La Selección de Túnez sacudió el Mundial 2026 al despedir a su entrenador, Sabri Lamouchi, apenas horas después de la estrepitosa caída por 5 a 1 ante Suecia. La Federación Tunecina de Fútbol tomó la decisión drástica para intentar revertir una crisis deportiva profunda antes del segundo compromiso por el Grupo F.

La goleada sufrida en el debut fue el detonante definitivo de un proceso que ya venía muy golpeado por los malos resultados previos. Aunque Lamouchi comenzó su ciclo con una victoria mínima ante Haití en marzo, el equipo entró rápidamente en una espiral negativa que terminó por agotar la paciencia de los dirigentes.

Embed - ¡OJO CON SUECIA! DE LA MANO DE ISAK Y GYOKERES GOLEÓ A TÚNEZ | Suecia 5-1 Túnez | RESUMEN | M12 Las estadísticas que sentenciaron el ciclo de Sabri Lamouchi El balance final del técnico es alarmante: dirigió solamente cinco partidos oficiales en el seleccionado africano. En ese corto periodo, el equipo anotó apenas dos goles y recibió 11 en contra. Las derrotas consecutivas ante Austria, Bélgica por 5 a 0 y finalmente el 5 a 1 frente a Suecia dejaron al plantel sin respuestas futbolísticas claras en la máxima cita.

Esta medida extrema no es un hecho aislado en la historia del fútbol tunecino. Durante el Mundial de Francia 1998, la federación ya había despedido a Henryk Kasperczak tras perder los dos primeros encuentros de la fase de grupos. En aquella oportunidad, el cambio de mando en pleno certamen solo sirvió para rescatar un empate ante Rumania cuando el equipo ya estaba matemáticamente eliminado.

DLA (4) Ahora, la urgencia se traslada a la búsqueda de un sucesor inmediato que pueda tomar las riendas del grupo. Túnez tiene el tiempo justo para reordenar sus filas antes del choque crucial del próximo domingo 21 de junio frente a Japón. Una nueva derrota significaría la despedida definitiva del torneo, por lo que la federación apuesta a un impacto anímico rápido.