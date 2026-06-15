"¡Chau, Bora, chau!": es de Mendoza, vendió el auto para viajar al Mundial 2026 y se volvió viral

¿Qué harías o darías para viajar a ver a la Selección Argentina defender el título en la Copa del Mundo Estados Unidos - Canadá - México 2026? ¿Y si, además, es el último mundial de Lionel Messi ? Bruno Conti , un joven mendocino, oriundo de Palmira, se hizo esa misma pregunta. Y la respuesta no tardó en llegar.

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Porque el "jarillero" vendió su auto, un VW Bora, para poder conseguir el dinero que le faltaba y viajar al Mundial . Y en los últimos días, su historia se viralizó en las redes sociales luego de que se masificara un reel donde el joven cuenta -con orgullo- cómo sacrificó su auto .

En uno de los tantos videos que se han compartido desde tierras mundialistas, hay uno de 48 segundos que tiene al palmirense como protagonista.

Acompañado por sus amigos y vistiendo la camiseta de la Selección Argentina celeste y blanca y con el número 19 -aquella con la que Messi tuvo su debut en Copas del Mundo en Alemania 2006 -, Bruno cuenta el precio que pagó por viajar a Miami.

"Me dijeron que hiciste una locura para estar acá ", le preguntan a Bruno al comienzo del video. Y, casi sin darle tiempo a quien lo entrevistaba, Bruno lo confirma: "Vendí el auto, ¿qué te parece?" .

| Vendió su auto para estar en el último Mundial de Messi “Vendí el auto para venir al mundial”. Con esa frase, un hincha argentino resumió la decisión que tomó para cumplir un sueño: vender su auto y viajar al Mundial 2026 para acompañar a la Selección Argentina y ver a… pic.twitter.com/BPt03STKfC

Con sus amigos atrás -y quienes lo alientan en todo momento-, el joven se explaya en la explicación y deja bien en claro que volvería a hacerlo una y mil veces.

"Cagó el auto, vendí el auto para venir a Miami, a cara de perro", reafirma, ante la sorpresa del entrevistador (otro joven que se encuentra en Norteamérica generando contenidos en las redes mientras se disputa el Mundial con más partidos y más selecciones de toda la historia.

Bruno 4

"No me calentó nada, ¿qué te pensás? Por venir acá, me chupa un huevo", confirma, convencido, mientras sus amigos comienzan a vitorearlo de fondo y la multitud se suma al "¡Brunooooo, Brunooooo!... ¡Olé, olé, olé, olé!".

Mientras Bruno y sus amigos saltan en esta improvisada arenga, a Bruno le preguntan si va a volver al colectivo ahora.

"Seee, o a la moto, no sé", alcanza a responder el palmirense, todo ello antes de que sus amigos y él mismo se fundan en una unísona y sencilla despedida para el auto: "¡Chau, Bora, chau!".

El saludo al pueblo "jarillero" y el apoyo en las redes

Para el cierre del video -y ante el pedido del entrevistador-, el simpático mendocino dejó "un saludo para todos los 'jarilleros' de Palmira, Mendoza".

Bruno 3

Si bien entre los comentarios que dejaron en el video hay opiniones variadas y dispares, la mayoría de los mensajes son de apoyo y simpatía para con Bruno. "El auto vuelve, Messi no", o "es el último mundial de Leo" son algunos de los mensajes que avalan la decisión del palmirense.