Mundial 2026: Bélgica y Egipto repartieron puntos en el arranque del Grupo G

Egipto y Bélgica igualaron 1 a 1 en el Seattle Stadium, en el estado de Washington, por la primera fecha del Grupo G del Mundial 2026 que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.
El conjunto europeo y el africano igualaron 1 a 1 en el Seattle Stadium, en un atractivo encuentro correspondiente a la primera fecha del Grupo G del Mundial 2026.
Egipto y Bélgica igualaron 1 a 1 en el Seattle Stadium, en el estado de Washington, por la primera fecha del Grupo G del Mundial 2026 que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.
El seleccionado africano mostró personalidad desde el inicio y le jugó de igual a igual a una Bélgica que, pese a contar con figuras de jerarquía, nunca logró imponer condiciones con claridad. La primera aproximación fue para los europeos a los seis minutos, con un remate lejano de Kevin De Bruyne que se fue apenas desviado.
Sin embargo, fue Egipto el que golpeó primero. A los 19 minutos, Mohamed Salah asistió a Emam Ashour, quien sacó un potente derechazo cruzado que dejó sin respuestas a Thibaut Courtois y abrió el marcador para los Faraones.
Lejos de conformarse, el conjunto africano siguió buscando y estuvo cerca de ampliar la diferencia. A los 32 minutos, Courtois volvió a convertirse en figura al desviar un peligroso remate de Mostafa Ziko que tenía destino de red.
Bélgica reaccionó en el complemento y encontró el empate gracias al ingreso de Romelu Lukaku. A los 65 minutos, el delantero generó una acción de peligro que terminó con un gol en contra de Mohamed Hany, decretando el 1 a 1 definitivo.
Más allá del resultado, Egipto dejó una imagen positiva. Generó varias situaciones claras y por momentos dominó el desarrollo del encuentro, aunque le faltó precisión en los metros finales para traducir esa superioridad en el marcador. Bélgica, en cambio, mejoró en el tramo final y aprovechó su experiencia para rescatar un punto en un partido que se le había presentado muy complicado.
El empate terminó siendo un resultado que dejó conformes a ambos equipos en el arranque de un grupo que promete ser uno de los más parejos del certamen.