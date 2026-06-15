15 de junio de 2026 - 18:22

Mundial 2026: Bélgica y Egipto repartieron puntos en el arranque del Grupo G

El conjunto europeo y el africano igualaron 1 a 1 en el Seattle Stadium, en un atractivo encuentro correspondiente a la primera fecha del Grupo G del Mundial 2026.

&nbsp;Emam Ashour abrió el marcador con un golazo y con ello Egipto derrota a Bélgica por el Grupo G en el estadio de Seattle.

 Emam Ashour abrió el marcador con un golazo y con ello Egipto derrota a Bélgica por el Grupo G en el estadio de Seattle.

Foto:

EFE/EPA/STEPHEN BRASHEAR
Romelu Lukaku y Brandon Mechele festejan el gol del empate en el que participó la experimentada figura de Bélgica.&nbsp;

Romelu Lukaku y Brandon Mechele festejan el gol del empate en el que participó la experimentada figura de Bélgica. 

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EFE/EPA/STEPHEN BRASHEAR
Los Andes | Redacción Deportes
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El seleccionado africano mostró personalidad desde el inicio y le jugó de igual a igual a una Bélgica que, pese a contar con figuras de jerarquía, nunca logró imponer condiciones con claridad. La primera aproximación fue para los europeos a los seis minutos, con un remate lejano de Kevin De Bruyne que se fue apenas desviado.

Golazo de Salah

Sin embargo, fue Egipto el que golpeó primero. A los 19 minutos, Mohamed Salah asistió a Emam Ashour, quien sacó un potente derechazo cruzado que dejó sin respuestas a Thibaut Courtois y abrió el marcador para los Faraones.

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Bélgica vs Egipto

Bélgica vs Egipto

Lejos de conformarse, el conjunto africano siguió buscando y estuvo cerca de ampliar la diferencia. A los 32 minutos, Courtois volvió a convertirse en figura al desviar un peligroso remate de Mostafa Ziko que tenía destino de red.

El ingreso de Lukaku

Bélgica reaccionó en el complemento y encontró el empate gracias al ingreso de Romelu Lukaku. A los 65 minutos, el delantero generó una acción de peligro que terminó con un gol en contra de Mohamed Hany, decretando el 1 a 1 definitivo.

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Bélgica vs Egipto

Bélgica vs Egipto

Más allá del resultado, Egipto dejó una imagen positiva. Generó varias situaciones claras y por momentos dominó el desarrollo del encuentro, aunque le faltó precisión en los metros finales para traducir esa superioridad en el marcador. Bélgica, en cambio, mejoró en el tramo final y aprovechó su experiencia para rescatar un punto en un partido que se le había presentado muy complicado.

El empate terminó siendo un resultado que dejó conformes a ambos equipos en el arranque de un grupo que promete ser uno de los más parejos del certamen.

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El autor del gol, Emam Ashour, quedó abordado por sus compañeros en un eufórico festejo tras adelantar a Egipto ante Bélgica.

El autor del gol, Emam Ashour, quedó abordado por sus compañeros en un eufórico festejo tras adelantar a Egipto ante Bélgica.

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