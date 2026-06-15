Mundial 2026: Bélgica y Egipto repartieron puntos en el arranque del Grupo G

El conjunto europeo y el africano igualaron 1 a 1 en el Seattle Stadium, en un atractivo encuentro correspondiente a la primera fecha del Grupo G del Mundial 2026.

Romelu Lukaku y Brandon Mechele festejan el gol del empate en el que participó la experimentada figura de Bélgica.

Emam Ashour abrió el marcador con un golazo y con ello Egipto derrota a Bélgica por el Grupo G en el estadio de Seattle.

Egipto y Bélgica igualaron 1 a 1 en el Seattle Stadium, en el estado de Washington, por la primera fecha del Grupo G del Mundial 2026 que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.

El seleccionado africano mostró personalidad desde el inicio y le jugó de igual a igual a una Bélgica que, pese a contar con figuras de jerarquía, nunca logró imponer condiciones con claridad. La primera aproximación fue para los europeos a los seis minutos, con un remate lejano de Kevin De Bruyne que se fue apenas desviado.

Golazo de Salah Sin embargo, fue Egipto el que golpeó primero. A los 19 minutos, Mohamed Salah asistió a Emam Ashour, quien sacó un potente derechazo cruzado que dejó sin respuestas a Thibaut Courtois y abrió el marcador para los Faraones.

33aa4a6598449a9a59ca3fec7ddeeafaac25437cw Bélgica vs Egipto EFE Lejos de conformarse, el conjunto africano siguió buscando y estuvo cerca de ampliar la diferencia. A los 32 minutos, Courtois volvió a convertirse en figura al desviar un peligroso remate de Mostafa Ziko que tenía destino de red.

El ingreso de Lukaku Bélgica reaccionó en el complemento y encontró el empate gracias al ingreso de Romelu Lukaku. A los 65 minutos, el delantero generó una acción de peligro que terminó con un gol en contra de Mohamed Hany, decretando el 1 a 1 definitivo.