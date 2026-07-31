Con la misión de volver a sonreír, Gimnasia y Esgrima recibe a Unión de Santa Fe: hora, formaciones y TV

Gimnasia y Esgrima se enfrenta a Unión de Santa Fe este sábado desde las 15.30 en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie, en un partido correspondiente a la fecha 3 del Torneo Clausura 2026.
Gimnasia y Esgrima, que viene de perder ante San Lorenzo, buscará recuperarse ante Unión de Santa Fe en el estadio Víctor Legrotaglie. Todos los detalles.
Gimnasia y Esgrima se enfrenta a Unión de Santa Fe este sábado desde las 15.30 en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie, en un partido correspondiente a la fecha 3 del Torneo Clausura 2026.
El Lobo mendocino busca recuperarse ante su gente tras tropezar en Boedo, mientras que el Tatengue llega fresco al no haber tenido actividad el fin de semana pasado.
El conjunto dirigido por Darío Franco tuvo un arranque agridulce en el torneo. Tras debutar con una sólida victoria por 1-0 frente a Central Córdoba en el Legrotaglie, el Lobo cayó por la mínima (1-0) ante San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro, perdiendo su invicto rápidamente.
El clima en el elenco mendocino quedó caliente tras el paso por la Capital Federal debido a polémicas fallas arbitrales. El propio DT expresó su enojo tras el partido:"Estoy un poco fastidioso por algunas situaciones. Hubo dos penales: uno a Módica, a quien le agarran la camiseta tras un lateral, y otro a Nacho Sabatini después de un córner", declaró Franco.
Con la urgencia de volver a sumar de a tres, Gimnasia buscará hacerse fuerte una vez más ante su público.
Por su parte, Unión pisará suelo mendocino con mayor descanso. El equipo comandado por Leonardo Madelón no sumó minutos en la fecha 2, ya que su compromiso frente a Lanús debió postergarse por la participación del Granate en la Copa Sudamericana.
En la primera jornada, el Tatengue cosechó un empate 2-2 en su visita a Platense, con goles de Juan Ludueña y Cristian Tarragona (de penal). Con una semana extra de entrenamiento y recuperación, los santafesinos apuntan a conseguir su primera victoria en el campeonato.
César Rigamonti; Luciano Paredes, Ezequiel Muñoz, Diego Mondino, Matías Recalde; Esteban Fernández, Fermín Antonini, Facundo Lencioni; Blas Armoa, Agustín Módica, Ignacio Sabatini. DT: Darío Franco.
Matías Mansilla; Lautaro Vargas o Juan de Dios Pintado, Tomás Fagioli, Juan Pablo Ludueña, Lucas Ayala; Sebastián Palacios, Lucas Menossi, Joaquín Mosqueira, Ignacio Malcorra; Misael Aguirre, Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.