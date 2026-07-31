Con la misión de volver a sonreír, Gimnasia y Esgrima recibe a Unión de Santa Fe: hora, formaciones y TV

Gimnasia y Esgrima La Plata homenajeó a Nicolás Otamendi y Gonzalo Montiel por el gran Mundial 2026

El Lobo mendocino busca recuperarse ante su gente tras tropezar en Boedo, mientras que el Tatengue llega fresco al no haber tenido actividad el fin de semana pasado.

El conjunto dirigido por Darío Franco tuvo un arranque agridulce en el torneo. Tras debutar con una sólida victoria por 1-0 frente a Central Córdoba en el Legrotaglie, el Lobo cayó por la mínima (1-0) ante San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro, perdiendo su invicto rápidamente.

El entrenador del Lobo se mostró conforme con el rendimiento de sus dirigidos y dice que "Siempre hay que aspirar a lo máximo".

El clima en el elenco mendocino quedó caliente tras el paso por la Capital Federal debido a polémicas fallas arbitrales. El propio DT expresó su enojo tras el partido: "Estoy un poco fastidioso por algunas situaciones. Hubo dos penales: uno a Módica, a quien le agarran la camiseta tras un lateral, y otro a Nacho Sabatini después de un córner", declaró Franco.

Con la urgencia de volver a sumar de a tres, Gimnasia buscará hacerse fuerte una vez más ante su público.

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Por su parte, Unión pisará suelo mendocino con mayor descanso. El equipo comandado por Leonardo Madelón no sumó minutos en la fecha 2, ya que su compromiso frente a Lanús debió postergarse por la participación del Granate en la Copa Sudamericana.

En la primera jornada, el Tatengue cosechó un empate 2-2 en su visita a Platense, con goles de Juan Ludueña y Cristian Tarragona (de penal). Con una semana extra de entrenamiento y recuperación, los santafesinos apuntan a conseguir su primera victoria en el campeonato.

El probable once inicial de Gimnasia y Esgrima vs. Unión por el Torneo Clausura

César Rigamonti; Luciano Paredes, Ezequiel Muñoz, Diego Mondino, Matías Recalde; Esteban Fernández, Fermín Antonini, Facundo Lencioni; Blas Armoa, Agustín Módica, Ignacio Sabatini. DT: Darío Franco.

La posible formación de Unión vs. Gimnasia y Esgrima por el Torneo Clausura

Matías Mansilla; Lautaro Vargas o Juan de Dios Pintado, Tomás Fagioli, Juan Pablo Ludueña, Lucas Ayala; Sebastián Palacios, Lucas Menossi, Joaquín Mosqueira, Ignacio Malcorra; Misael Aguirre, Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

Gimnasia y Esgrima vs. Unión por el Torneo Clausura: dónde ver en vivo y datos del partido

Hora: 15.30

15.30 TV: ESPN Premium

ESPN Premium Árbitro: Juan Pablo Loustau

Juan Pablo Loustau VAR: Germán Delfino

Germán Delfino Estadio: Victor Antonio Legrotaglie

Gimnasia y Esgrima vs. Unión por el Clausura: minuto a minuto y estadísticas