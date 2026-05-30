30 de mayo de 2026 - 22:43

A dos meses de dejar Gimnasia de Mendoza, Ariel Broggi está cerca de dar un salto importante

El ex técnico del Lobo aparece como uno de los nombres apuntados por Eduardo Coudet para reforzar su equipo de trabajo en River.

Broggi dejó una huella histórica en Gimnasia de Mendoza, condujo al equipo al ascenso a Primera División después de 43 años. Y junto al Chacho Coudet integró un cuerpo técnico que conquistó títulos importantes entre 2018 y 2023.

Broggi dejó una huella histórica en Gimnasia de Mendoza, condujo al equipo al ascenso a Primera División después de 43 años. Y junto al Chacho Coudet integró un cuerpo técnico que conquistó títulos importantes entre 2018 y 2023.

Foto:

Ramiro Gómez.
Los Andes | Sergio Faria
Por Sergio Faria

Leé además

El Chacho Coudet explotó contra Yael Falcón Pérez luego de la derrota de River en la final del Apertura.

Eduardo Coudet quedó expuesto a una dura sanción tras la final ante Belgrano

Por Redacción Deportes
El pibe surgido de la cantera de River convirtió un golazo que terminó de sellar su primer contrato con el club. El DT, “Chacho” Coudet, destacó su rendimiento y lo llenó de elogios.

River blindó a Lucas Silva: primer contrato y cláusula millonaria para la joya de Eduardo Coudet

Por Redacción Deportes

La posibilidad surgió por un pedido expreso del "Chacho", quien busca reforzar su grupo de trabajo de cara a la segunda parte de la temporada. La relación entre ambos no es nueva: compartieron varios ciclos exitosos en Argentina, Brasil y España, donde Broggi se desempeñó como ayudante de campo del actual entrenador Millonario.

Gimnasia y Esgrima
Ariel Broggi en una de sus &uacute;ltimas pr&aacute;cticas al frente del Lobo en el estadio V&iacute;ctor Legrotaglie.

Ariel Broggi en una de sus últimas prácticas al frente del Lobo en el estadio Víctor Legrotaglie.

Un vínculo que viene de años

La relación entre Coudet y Broggi se remonta a distintas experiencias en el fútbol sudamericano e internacional. El ex lateral izquierdo fue colaborador cercano del entrenador durante sus etapas en Racing, Internacional de Porto Alegre, Celta de Vigo y Atlético Mineiro.

La confianza construida a lo largo de esos años es uno de los principales motivos por los cuales el actual DT de River pretende volver a contar con él en su grupo de trabajo.

broggi
El ex entrenador del Lobo, Ariel Broggi.&nbsp;

El ex entrenador del Lobo, Ariel Broggi.

Negociaciones en marcha

Las conversaciones entre ambas partes ya comenzaron y continúan desarrollándose. La intención de Coudet es sumar a Broggi antes del regreso a los entrenamientos, previsto para las próximas semanas.

Luego de los estudios médicos de rutina, River viajará a España para realizar la parte más intensa de la preparación, por lo que el entrenador pretende tener conformado su cuerpo técnico cuanto antes.

De ayudante a entrenador campeón

Tras varios años como colaborador de Coudet, Broggi decidió iniciar su propio camino como director técnico. Su recorrido incluyó pasos por Banfield y Gimnasia de Mendoza.

Su mayor logro llegó al frente del conjunto mendocino, con el que consiguió el ascenso a la Liga Profesional tras consagrarse campeón de la Primera Nacional en 2025.

image
Broggi junto a Coudet se consagraron campeones en Racing durante la Superliga.&nbsp;

Broggi junto a Coudet se consagraron campeones en Racing durante la Superliga.

Los antecedentes exitosos junto al Chacho

La dupla Coudet-Broggi formó parte de procesos que dejaron títulos importantes. En Racing conquistaron la Superliga 2018/19 y el Trofeo de Campeones 2019, mientras que en Atlético Mineiro celebraron el Campeonato Mineiro en 2023.

Ahora, ambos podrían reencontrarse en River para afrontar los desafíos de una segunda mitad de temporada que tendrá múltiples objetivos para el conjunto de Núñez.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Nicolás Otamendi se mostró alegre por firmar con River: Lo soñé siempre

Nicolás Otamendi se mostró alegre por firmar con River: "Lo soñé siempre"

Por Redacción Deportes
El Cruzado buscará recuperarse de su caída frente al Funebrero, este domingo desde las 17. 

Deportivo Maipú recibe a Chacarita en un duelo clave: hora, TV y formaciones

Por Redacción Deportes
Natación. Martina Delpodio, Claudio Capezzone y Alma Olguín festejan sus logros y réditos después de la competencia que se hizo en la ciudad de Santiago del Estero

Mendoza de Regatas es subcampeón nacional de natación

Hockey Césped. Leonardo Murialdo fue sorprendido por la UN Cuyo, que lo derrotó por la cuenta mínima.

La Fecha Doce estuvo cargada de buen hockey césped y destaca la victoria de UN Cuyo ante Murialdo

Por Gonzalo Tapia