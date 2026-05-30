A dos meses de dejar Gimnasia de Mendoza, Ariel Broggi está cerca de dar un salto importante

River blindó a Lucas Silva: primer contrato y cláusula millonaria para la joya de Eduardo Coudet

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La posibilidad surgió por un pedido expreso del "Chacho ", quien busca reforzar su grupo de trabajo de cara a la segunda parte de la temporada. La relación entre ambos no es nueva: compartieron varios ciclos exitosos en Argentina, Brasil y España, donde Broggi s e desempeñó como ayudante de campo del actual entrenador Millonario.

La relación entre Coudet y Broggi se remonta a distintas experiencias en el fútbol sudamericano e internaciona l. El ex lateral izquierdo fue colaborador cercano del entrenador durante sus etapas en Racing, Internacional de Porto Alegre, Celta de Vigo y Atlético Mineiro.

Ariel Broggi en una de sus últimas prácticas al frente del Lobo en el estadio Víctor Legrotaglie.

La confianza construida a lo largo de esos años es uno de los principales motivos por los c uales el actual DT de River pretende volver a contar con él en su grupo de trabajo.

Negociaciones en marcha

Las conversaciones entre ambas partes ya comenzaron y continúan desarrollándose. La intención de Coudet es sumar a Broggi antes del regreso a los entrenamientos, previsto para las próximas semanas.

Luego de los estudios médicos de rutina, River viajará a España para realizar la parte más intensa de la preparación, por lo que el entrenador pretende tener conformado su cuerpo técnico cuanto antes.

De ayudante a entrenador campeón

Tras varios años como colaborador de Coudet, Broggi decidió iniciar su propio camino como director técnico. Su recorrido incluyó pasos por Banfield y Gimnasia de Mendoza.

Su mayor logro llegó al frente del conjunto mendocino, con el que consiguió el ascenso a la Liga Profesional tras consagrarse campeón de la Primera Nacional en 2025.

image Broggi junto a Coudet se consagraron campeones en Racing durante la Superliga. Gentileza.

Los antecedentes exitosos junto al Chacho

La dupla Coudet-Broggi formó parte de procesos que dejaron títulos importantes. En Racing conquistaron la Superliga 2018/19 y el Trofeo de Campeones 2019, mientras que en Atlético Mineiro celebraron el Campeonato Mineiro en 2023.

Ahora, ambos podrían reencontrarse en River para afrontar los desafíos de una segunda mitad de temporada que tendrá múltiples objetivos para el conjunto de Núñez.