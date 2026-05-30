La Fecha Doce estuvo cargada de buen hockey césped y destaca la victoria de UN Cuyo ante Murialdo

Completa se disputó duodécima fecha del torneo de Apertura de Hockey Césped donde el team azulgrana de Los Tordos es el único líder de la competencia. Mientras que su escolta es Leonardo Murialdo. Tercero marcha UN San Juan y el cuarto lugar es compartido entre Banco Mendoza y Maristas de San Rafael.

Los Tordos goleó y mantiene su liderazgo en el Apertura de hockey césped

En el resumen de la fecha del hockey césped destaca la victoria de Obras ante Peumayén

Leonardo Murialdo 0-1 UN Cuyo. Las Duendecitas sorprendieron a las Canaritas y las vencieron por la cuenta mínima. El tanto de las Verdes fue convertido por: Paula Salinas.

Los Tordos 4-1 Maristas (SRF). Los goles azulgranas fueron de Amparo González en dos ocasiones. Valentina Mícoli, y Julia Grinfeld. En El verde anotó Florencia Vega.

Vistalba 0-5 CPBM. Los goles de las Bancarias fueron señalados por Carla Ferrero en dos ocasiones, Emilia Elías, Julia Sarlo y Valentina Manzino.

Liceo "A" 2-1 Peumayén. Los tantos de las Clavitas fueron señalados por Emilia Guillén y Juliana Racconto. El gol de las Rayitas fue de Guillermina Gil.

Obras 0-2 Marista. Los goles Tricolores fueron de Juliana Miranda y Ema Tarquini.

Club Alemán 3-0 Liceo "B". Los goles albos fueron señalados por: Sol Florindo, Olivia Marcellino y Julia Moya.

CMR Andino 2-2* UN san Juan. Las Eternas igualaron con las Patitas en una nueva edición del Clásico Cuyano. Los goles de las Universitarias fueron de María Uriburu y Pía Tadini y en las Azules los dos tantos fueron convertidos por Guillermina Rinaudo.

El punto bonus fue para las Universitarias sanjuaninas. Josefina Otto y Julieta Luna marcaron en los penales australianos. En esta instancia, todo quedó 2 a 1 a favor del equipo norteño.

Teqüe 1-1* San Juan Rugby. La "T" Azul y las Pajaritas empataron. El gol de las chicas de General Ortega fue de María Santos y la anotacion de la visita la hizo Aldana Castro. El punto bonus fue festejado por las "Piuquenes".

la jornada

La próxima jornada

La Fecha decimotercera se disputará el próximo sábado 9 de junio y los partidos serán:

Murialdo vs. Maristas (SRF)

Un Cuyo vs. Banco Mendoza

Los Tordos vs. Peumayén

Vistalba vs. Marista RC

LIceo "A" vs. Liceo "B"

Obras vs. UN San Juan

Alemán vs. San Juan RC

CMR Regatas vs. Teqüe