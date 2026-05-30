Belgrano eliminó a Gimnasia de Jujuy por penales y avanzó en una Copa Argentina que sigue entregando sorpresas

La Copa Argentina continúa su desarrollo en la antesala del Mundial 2026 y este sábado dejó otro cruce intenso por los 16avos de final. En el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, Belgrano de Córdoba se impuso a G imnasia de Jujuy por 4 a 2 en los penales, tras igualar 2 a 2 en el tiempo reglamentario, y se metió entre los mejores dieciséis del certamen.

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El equipo cordobés sufrió más de la cuenta ante un rival que le planteó un partido exigente, con momentos de dominio alternado y un desarrollo abierto hasta el final.

Belgrano intentó tomar la iniciativa desde el comienzo, con remates de media distancia y aproximaciones generadas por la conducción de sus volantes ofensivos. Gimnasia, por su parte, respondió con transiciones rápidas que exigieron al fondo cordobés.

El partido se abrió rápidamente con el gol de Francisco González Metilli, que definió dentro del área tras una buena acción colectiva. Sin embargo, la ventaja duró poco: Gimnasia reaccionó de inmediato y encontró el empate con un cabezazo de Martín Lazarte, luego de un centro preciso desde la derecha.

Paridad, intensidad y un primer tiempo sin tregua

Con el marcador igualado, el encuentro se volvió de ida y vuelta. Belgrano volvió a generar peligro con intervenciones de Nicolás “Uvita” Fernández y remates que no encontraron precisión en los metros finales. Gimnasia, en tanto, apostó al contraataque y estuvo cerca de sorprender en varias transiciones.

Antes del descanso, el equipo cordobés reclamó una posible mano en el área rival que no fue sancionada, en una primera parte que terminó sin ventajas pero con llegadas para ambos lados.

Gimnasia golpeó en el complemento

En el inicio del segundo tiempo, Belgrano volvió a insinuar con un remate de Juan Velázquez, aunque sin dirección. La respuesta de Gimnasia llegó con contundencia: a los 72 minutos, Francisco Molina aprovechó una rápida contra iniciada desde mitad de cancha y definió cruzado para establecer el 2-1.

El conjunto jujeño parecía encaminar la clasificación, pero el partido aún tenía más capítulos.

La consagración

Reacción del Pirata y definición dramática

Belgrano fue en busca del empate y encontró su premio con insistencia ofensiva, logrando igualar el marcador y llevando el encuentro a la definición desde los doce pasos.

En la tanda de penales, el conjunto cordobés fue más efectivo y se impuso por 4-2, con una actuación determinante de su arquero Thiago Cardozo, clave para sellar la clasificación.

Preocupación por Lucas Zelarayán

Más allá del resultado, el partido dejó un momento de preocupación. Lucas Zelarayán, que había ingresado en el segundo tiempo, sufrió un malestar físico y debió ser asistido por el cuerpo médico.

El capitán fue atendido rápidamente dentro del campo de juego, se activó el protocolo médico y debió abandonar el partido en el carrito sanitario, aunque posteriormente logró recuperarse.

Belgrano sigue en carrera

Con esta victoria, el equipo cordobés avanzó a los octavos de final de la Copa Argentina, un torneo que mantiene su impronta de paridad y resultados abiertos en cada instancia.