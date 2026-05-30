Heinze, protagonista silencioso en la final y consuelo en la derrota del Arsenal ante el PSG

Gabriel Heinze vivió una final de Champions League cargada de emociones desde un rol distinto al que lo acompañó como futbolista. Integrante del cuerpo técnico d e Mikel Arteta, el argentino estuvo en el centro de la escena tras la derrota del Arsenal por penales ante e l Paris Saint-Germain , en el Puskás Aréna de Hungría.

PSG venció en penales a Arsenal tras una final deslucida y se consagró campeón de la UEFA Champions League

El equipo inglés cayó 4 a 3 en la tanda luego de igualar 1 a 1 en el tiempo reglamentario, y se quedó a las puertas de conquistar su primera UEFA Champions League , en una definición que dejó a varios jugadores entre lágrimas sobre el campo de juego.

COMO UN PADRE: el consuelo del Gringo Heinze a Timber tras perder con Arsenal la final de la #CHAMPIONSxESPN . La #UCLfinal , por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/I6whwWdQrY

Una de las imágenes más fuertes de la noche fue la de Heinze consolando a Jurriën Timber apenas consumada la derrota. Las cámaras captaron al ex defensor argentino acompañando al futbolista neerlandés en un momento de profunda frustració n, en medio del desconsolado cierre del plantel londinense.

El gesto sintetizó el rol que el argentino ocupa dentro del staff: cercanía con los jugadores, exigencia constante y acompañamiento en los momentos de mayor tensión competitiva.

image El entrenador Mikel Arteta, llenó de elogios al Gringo: "Gabi aportó algo diferente: esa voluntad de ganar. Esa experiencia para ganar y elevar el nivel". Gentileza.

Un rol clave en la estructura defensiva

Heinze se incorporó al cuerpo técnico de Arteta en 2025 con una función específica: potenciar el trabajo defensivo del equipo. Desde entonces, se convirtió en una pieza de fuerte influencia dentro del staff, especialmente en la preparación táctica de la última línea.

Su metodología está centrada en entrenamientos de alta intensidad, duelos individuales y correcciones permanentes del posicionamiento defensivo, una identidad que el propio Arsenal ha destacado a lo largo de la temporada.

El respaldo del vestuario y del entrenador

La incidencia del argentino dentro del grupo fue reconocida tanto por jugadores como por el propio Arteta. El arquero David Raya lo definió como una figura de fuerte personalidad dentro del vestuario, con un mensaje directo y exigente en cada sesión de trabajo.

El entrenador español también valoró su aporte previo a la final, destacando su experiencia y su mentalidad competitiva como elementos clave para elevar el nivel del plantel.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ModoScaloneta/status/2052059448143745381&partner=&hide_thread=false Pfff lo que quieren a Gabriel Heinze los futbolistas del Arsenal pic.twitter.com/Z50PdP9xli — Modo Scaloneta (@ModoScaloneta) May 6, 2026

Una final que se escapó en los penales

En lo estrictamente deportivo, el Arsenal había comenzado en ventaja con un gol de Kai Havertz en el inicio del partido, pero el PSG logró empatar en el complemento a través de un penal convertido por Ousmane Dembélé.

Tras un desarrollo equilibrado y un alargue sin diferencias, la definición llegó desde los doce pasos, donde el conjunto francés fue más efectivo y se quedó con el título.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DiarioOle/status/2060818786412802232&partner=&hide_thread=false LUIS ENRIQUE BUSCÓ A MIKEL ARTETA PARA SALUDARLO



El DT bicampeón de Champions reconoció a su colega rival y también saludó al argentino Gabriel Heinze pic.twitter.com/UcocUt8DVE — Diario Olé (@DiarioOle) May 30, 2026

El golpe para el proyecto de Arteta

La derrota significó un duro cierre de temporada para el Arsenal, que venía de consagrarse en la Premier League tras 22 años de sequía, pero no pudo coronar su gran campaña con el título europeo.

Fue además la segunda final de Champions perdida en la historia del club, que ya había caído en 2006 ante el Barcelona.En ese contexto, la imagen de Heinze acompañando a sus dirigidos sintetizó el contraste entre la ilusión construida durante la temporada y el desenlace amargo en la noche de Budapest