Belgrano de Córdoba se consagró campeón del Torneo Apertura tras derrotar a River este domingo en una final dramática. El equipo cordobés obtuvo su primer título de Primera División y activó de inmediato una estadística histórica que vincula sus logros con los éxitos de la Selección argentina en los años mundialistas.

El equipo celeste dio vuelta el marcador en los últimos minutos del encuentro disputado este domingo. Con un doblete del delantero Nicolás “Uvita” Fernández, el conjunto de Córdoba superó a River Plate y desató una caravana masiva de festejos por la avenida Circunvalación. Este logro representó la primera estrella del club en la máxima categoría del fútbol argentino.

La estadística que despertó la ilusión nacional se remontó a 1986 . En aquel año, el “Pirata” se impuso en el Torneo Regional organizado por el Consejo Federal. Semanas después de esa consagración provincial, la Selección argentina capitaneada por Diego Armando Maradona obtuvo su segundo título mundial en México. Aquel fue el inicio de un patrón que se mantuvo inalterable con el paso de las décadas.

El fenómeno se repitió en el año 2022. En esa temporada, Belgrano se quedó con el título de la Primera Nacional, lo que le permitió regresar a la división de honor después de tres años. Al mismo tiempo, el equipo nacional liderado por Lionel Messi consiguió la histórica tercera estrella en el Mundial de Qatar. La efectividad de la cábala alcanzó el cien por ciento de los títulos obtenidos por el club.

Lionel Messi, foto de Alfieri El momento eterno, Messi celebra con la Copa tras consagrarse campeón del mundo en Qatar 2022.

La obtención del Torneo Apertura ocurrió en el inicio de un nuevo año mundialista, de cara a la cita de 2026. La victoria ante River consolidó la tendencia del "elijo creer", un lema popularizado por los hinchas para señalar las señales del destino deportivo. Mientras el club celebraba su primer título de Primera, la atención se desplazó hacia el impacto que este resultado podría tener en el próximo torneo internacional.

Los festejos en Córdoba coincidieron con la llegada al país de parte de los futbolistas preconvocados de la Albiceleste que militan en el fútbol europeo. El triunfo del domingo pasado no solo llenó las vitrinas de la institución cordobesa, sino que reavivó una mística que vincula los éxitos de Alberdi con los de la Selección nacional.