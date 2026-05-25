Eduardo Coudet quedó expuesto a una dura sanción tras la final ante Belgrano

El entrenador de River fue expulsado por Yael Falcón Pérez lueg o de la derrota en Córdoba y el informe arbitral complicaría su presencia en el inicio del próximo torneo.

"Queremos estar en la cima": la fuerte declaración de entrenador de Godoy Cruz

La caliente final del Torneo Apertura dejó consecuencias importantes para River y, especialmente, para Eduardo Coudet . El entrenador del Millonario terminó expulsado en los minutos finales del encuentro frente a Belgrano y ahora podría recibir una fuerte sanción por parte del Tribunal de Disciplina.

¡EXPLOTÓ CHACHO COUDET! El DT de #River NO quiso recibir la medalla de subcampeón tras la final. “USTEDES ME CAGARON LA TERCERA FINAL”, le habría dicho a Yael Falcón Pérez y a la terna arbitral. Vía @GustavoYarroch pic.twitter.com/jPoOLWZzPk

El árbitro Yael Falcón Pérez incluyó en su informe los insultos y reclamos del DT tras el triunfo del Pirata por 3 a 2 en el estadio Mario Alberto Kempes, una situación que podría derivar en una suspensión de varias fechas para el Chacho.

El enojo de Coudet tras el penal

La bronca del técnico riverplatense explotó luego del penal sancionado a favor de Belgrano por una mano de Lautaro Rivero, acción revisada a través del VAR y que modificó el rumbo de la final.

Tras la decisión arbitral, Coudet reaccionó con vehemencia y terminó viendo la tarjeta roja en el tiempo de descuento. Mientras se retiraba hacia los vestuarios, las cámaras captaron fuertes insultos dirigidos al juez del encuentro.

“Sos un ladrón”, habría sido una de las frases lanzadas por el entrenador, según quedó registrado en la transmisión oficial y en el informe arbitral.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2058977193145893090&partner=&hide_thread=false El gesto de Coudet para Yael Falcón Pérez, luego de ser expulsado en la derrota ante #Belgrano.



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River - Belgrano, por la final del Torneo Apertura River - Belgrano, por la final del Torneo Apertura EFE / Juan Ignacio Roncoroni

El cruce continuó después del partido

La tensión no terminó con el pitazo final. Una vez consumada la derrota de River, Coudet volvió a ingresar al campo de juego para continuar reclamándole a Falcón Pérez, todavía visiblemente alterado por el desenlace del partido.

En medio del caos y los festejos de Belgrano por el título, algunos futbolistas del Millonario intentaron contener al entrenador. Juan Fernando Quintero fue uno de los que buscó calmarlo mientras continuaban las protestas contra el arbitraje.

Además, el DT lanzó otra frase cargada de enojo: “Ya van tres veces que me cagan en una final en esta cancha”.

River podría perder a su DT en el inicio del Clausura

Ahora será el Tribunal de Disciplina el encargado de analizar el informe presentado por Falcón Pérez y definir la sanción correspondiente. Por la gravedad de los insultos y el comportamiento posterior a la expulsión, todo indica que Coudet recibiría al menos cuatro fechas de suspensión.

De confirmarse ese castigo, River no podrá recurrir al pago de multa para evitar el cumplimiento efectivo de la pena, por lo que el Chacho se perdería los primeros compromisos del Torneo Clausura desde afuera del banco de suplentes.