"Cerrá bien el...": Passerini, campeón con Belgrano, explotó contra el periodista Hernán Castillo

El mensaje de Passarella por el aniversario de River reavivó las críticas y las burlas en redes

Durante una emisión de su programa de streaming, Castillo analizó la derrota del Millonario y, en el recorte que se viralizó se puede ver que en lugar de destacar los méritos del conjunto cordobés, minimizó el nivel de sus principales figuras.

“Jugó el Mudo Vázquez, jugaba en China hace seis meses. En China jugaba. Ese trabó a un pibe de 18 años y después puso la pelota de gol” , expresó erróneamente sobre Franco Vázquez , quien jamás militó en el fútbol asiático.

Lejos de detenerse allí, el analista dijo que Lucas Zelarayán "juega parado" , que " U vita" Fernández está más gordo que él y que Lucas Passerini corre tres metros para acá y tres metros para allá. Para cerrar su descargo, sentenció con desdén que Belgrano se terminó llevando el partido simplemente porque River jugó un encuentro de porquería, digno de un campeonato regular y no de una gran final.

La furiosa respuesta de Passerini a Castillo

Sin medias tintas, y en medio de la multitudinaria caravana de festejo que el plantel de Belgrano realizaba por la Avenida Circunvalación de Córdoba, Lucas Passerini vio el video en sus redes sociales y no dudó en salir al cruce de manera fulminante.

image Lucas Passerini se manifestó en sus redes sociales contra Hernán Castillo. Gentileza.

A través de su cuenta de X (ex Twitter), el 9 del Pirata citó el recorte audiovisual y liquidó al periodista con un mensaje sin filtros “¡Cerrá bien el orto! ¡Comentarios mala leche!“, disparó el delantero.

La réplica de Passerini fue el detonante para que miles de hinchas celestes inundaran las redes sociales defenestrando al periodista por sus desafortunados dichos, defendiendo el histórico logro del club de Alberdi.

El pedido de disculpas públicas del periodista

Ante la enorme repercusión negativa y el cruce directo del futbolista, Hernán Castillo decidió recoger el guante de inmediato. Lejos de redoblar la apuesta, utilizó la misma publicación del delantero para retractarse públicamente por sus formas. "Hola Lucas, tenés toda la razón. Te pido disculpas públicas y podés no aceptarlas porque estuve para el orto. Con el enojo con River fui despectivo y estuve pésimo", reconoció el periodista.

image El pedido de disculpas de Hernán Castillo a Lucas Passerini en la red social X. Gentileza.

Para cerrar, Castillo intentó aclarar que su bronca estaba dirigida al rendimiento del equipo de Núñez: "Reitero el pedido de perdón y entiendo que no lo aceptes. Dije en varios pasajes del programa también que fueron claros y justos ganadores del partido. Sé que no alcanza esto eh. Saludos", concluyó, intentando poner paños fríos a una jornada que combinó la gloria de Belgrano con el barro de las redes sociales.