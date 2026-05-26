26 de mayo de 2026 - 17:03

"Cerrá bien el...": Passerini, campeón con Belgrano, explotó contra el periodista Hernán Castillo

El periodista hizo un polémico análisis tras la consagración de Belgrano, pero reaccionó el delantero Pirata y lo apuró en las redes sociales.

Lucas Passerini explotó contra el periodista partidario de Rive Plate, tras la consagración de Belgrano de Córdoba.&nbsp;

Lucas Passerini explotó contra el periodista partidario de Rive Plate, tras la consagración de Belgrano de Córdoba. 

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

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Las polémicas declaraciones de Hernán Castillo sobre el campeón

Durante una emisión de su programa de streaming, Castillo analizó la derrota del Millonario y, en el recorte que se viralizó se puede ver que en lugar de destacar los méritos del conjunto cordobés, minimizó el nivel de sus principales figuras.

La furiosa respuesta de Passerini a Castillo

Sin medias tintas, y en medio de la multitudinaria caravana de festejo que el plantel de Belgrano realizaba por la Avenida Circunvalación de Córdoba, Lucas Passerini vio el video en sus redes sociales y no dudó en salir al cruce de manera fulminante.

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Lucas Passerini se manifestó en sus redes sociales contra Hernán Castillo.

Lucas Passerini se manifestó en sus redes sociales contra Hernán Castillo.

A través de su cuenta de X (ex Twitter), el 9 del Pirata citó el recorte audiovisual y liquidó al periodista con un mensaje sin filtros ¡Cerrá bien el orto! ¡Comentarios mala leche!“, disparó el delantero.

La réplica de Passerini fue el detonante para que miles de hinchas celestes inundaran las redes sociales defenestrando al periodista por sus desafortunados dichos, defendiendo el histórico logro del club de Alberdi.

El pedido de disculpas públicas del periodista

Ante la enorme repercusión negativa y el cruce directo del futbolista, Hernán Castillo decidió recoger el guante de inmediato. Lejos de redoblar la apuesta, utilizó la misma publicación del delantero para retractarse públicamente por sus formas. "Hola Lucas, tenés toda la razón. Te pido disculpas públicas y podés no aceptarlas porque estuve para el orto. Con el enojo con River fui despectivo y estuve pésimo", reconoció el periodista.

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El pedido de disculpas de Hernán Castillo a Lucas Passerini en la red social X.

El pedido de disculpas de Hernán Castillo a Lucas Passerini en la red social X.

Para cerrar, Castillo intentó aclarar que su bronca estaba dirigida al rendimiento del equipo de Núñez: "Reitero el pedido de perdón y entiendo que no lo aceptes. Dije en varios pasajes del programa también que fueron claros y justos ganadores del partido. Sé que no alcanza esto eh. Saludos", concluyó, intentando poner paños fríos a una jornada que combinó la gloria de Belgrano con el barro de las redes sociales.

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