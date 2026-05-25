El mensaje de Passarella por el aniversario de River reavivó las críticas y las burlas en redes

En medio de los festejos por los 125 años años de River Plate, Daniel Alberto Pasarella volvió a quedar en el centro de la escena. El histórico defensor y ex presidente del club publicó un mensaje para saludar al Millonario en su aniversario, aunque sus palabras no pasaron desapercibidas y rápidamente despertaron polémica en las redes sociales.

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El Kaiser, campeón del mundo con la Selección argentina en 1978 y parte del plantel en México 1986, también celebró este lunes sus 73 años. Sin embargo, el foco estuvo puesto en el video que compartió para recordar su vínculo con River .

“El 25 de mayo es un día muy especial para mí, no solo por la Revolución de Mayo, sino también por el aniversario de River y mi cumpleaños. Gracias a todos los que creyeron en mí y me acompañaron. Y sigan atentos porque dentro de muy poco van a entender muchas cosas”, expresó Passarella en un mensaje que dejó lugar a distintas interpretaciones.

La frase final generó todo tipo de especulaciones y comentarios entre los usuarios de las redes sociales, donde el ex dirigente volvió a convertirse en tendencia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2058982889727877407&partner=&hide_thread=false DANIEL ALBERTO PASARELLA



Mandó un mensaje a River por los 125 años CON UN FERNET ATRAS Y VESTIDO DE CELESTE!!!



GRACIAS DANIEL!!! #River #125Años #Belgrano #Pirata #Fernet pic.twitter.com/J56oQvBH6O — Presi.Nuka (@PresiNuca) May 25, 2026

Las críticas de los hinchas y las cargadas

La publicación provocó una catarata de reacciones, especialmente entre hinchas riverplatenses, que todavía lo responsabilizan por el descenso de River en 2011 durante su gestión como presidente.

Además, simpatizantes de Boca aprovecharon la ocasión para burlarse del ex dirigente, sobre todo por el color celeste del suéter que utilizó en el video, asociado por muchos con Belgrano de Córdoba, el rival que condenó al Millonario a jugar la Promoción.

El mensaje de Passarella por el aniversario de River reavivó las críticas y las burlas en redes

En X, incluso, volvió a hacerse viral una vieja frase vinculada a Passarella: “Es el más bostero de todos nosotros”, alimentada también por versiones históricas que aseguran que simpatizaba por Boca cuando era chico.

Un contexto que aumentó la repercusión

El mensaje apareció apenas horas después de otra dura caída de River ante Belgrano, situación que volvió a encender el clima en las redes y reabrió viejas heridas entre los hinchas del conjunto de Núñez.