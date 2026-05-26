26 de mayo de 2026 - 17:02

Los caminos de River y uno de sus referentes comienzan a alejarse: no estará ante Blooming

El futbolista se perderá el duelo que cerrará el semestre para el Millonario, y su futuro parece alejarse cada vez más del club.

River Plate y Juanfer Quintero, una historia que podría terminar pronto

River Plate y Juanfer Quintero, una historia que podría terminar pronto

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

La derrota en la definición del Torneo Apertura dejó varias heridas abiertas en la intimidad de River y la certeza de que el parate por el Mundial 2026 se afrontará con cambios y despedidas. Entre ellas, una que parece cada vez más segura es la de Juan Fernando Quintero, que ni siquiera estará en el banco ante Blooming.

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El volante Colombiano retornó al club por pedido de Marcelo Gallardo, con quien mantenía una relación estrecha desde lo personal y lo laboral. Sin embargo, desde que Eduardo Coudet se hizo cargo del plantel, fue perdiendo terreno y apenas sumó unos minutos en la final ante Belgrano por la Liga Profesional. Su ingreso cerca de la culminación y no citarlo para este miércoles demostró que no es una prioridad del entrenador pensando en el futuro cercano.

Juan Fernando Quintero podría estar cerca de emigrar de River:

River Plate - Juan Fernando Quintero
Quintero será titular en River Plate

Quintero será titular en River Plate

Según trascendió, la ausencia se da tras una charla entre el cuerpo técnico y el jugador ocurrida hace algunos días atrás. Allí, Quintero habría planteado la necesidad de bajar la intensidad y responsabilidad para poder concentrarse en la disputa del Mundial 2026 con la Selección Colombiana. A partir de las versiones, esto no habría gustado en el entorno de la institución, que ya lo veía de costado por el bajo rendimiento físico y futbolístico en el 2026.

Más allá de los rumores, hay una declaración que invita a pensar en una despedida de Juanfer del club. Se trata de lo que dijo recientemente su representante Rodrigo Riep. "Estamos hablando de una persona que, si Dios quiere, jugará tres Mundiales. Después de la Copa del Mundo veremos, los jugadores de este estilo quieren ser felices jugando. Dónde él sea feliz, allí será. Los equipos más importantes del planeta juegan con volantes creativos porque son buenos con la pelota. Son los jugadores por los que uno paga: Messi, Ronaldinho, Juanfer, Cherki", lanzó.

La puerta está abierta, y la determinación del cuerpo técnico es que varios nombres fuertes del actual plantel la crucen durante el receso. ¿Será Juanfer uno de los que se despida?

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