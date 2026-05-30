30 de mayo de 2026 - 21:56

Deportivo Maipú recibe a Chacarita en un duelo clave: hora, TV y formaciones

El Cruzado enfrentará este domingo a Funebrero en un partido importante para sostenerse en zona de Reducido de la Primera Nacional.

El Cruzado buscará recuperarse de su caída frente al Funebrero, este domingo desde las 17.&nbsp;

El Cruzado buscará recuperarse de su caída frente al Funebrero, este domingo desde las 17. 

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Prensa Maipú
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

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Gonzalo Pereira será el árbitro del encuentro, que se puede seguir por lpfplay.com.

El conjunto dirigido por Mariano Echeverría intentará hacerse fuerte nuevamente en casa, una condición en la que ha logrado construir una importante fortaleza durante las últimas jornadas del campeonato.

Mariano Echeverría, entrenador de Deportivo Maipú
El entrenador Mariano Echever&iacute;a,podr&iacute;a realizar dos modificaciones, respecto al once que perdi&oacute; en San Juan.&nbsp; &nbsp;

El entrenador Mariano Echevería,podría realizar dos modificaciones, respecto al once que perdió en San Juan.

Un duelo directo por los puestos de clasificación

El compromiso tendrá un valor adicional debido a la cercanía de ambos equipos en la tabla de posiciones. Maipú llega ubicado en el octavo lugar con 18 puntos, ocupando una plaza dentro del Reducido, mientras que Chacarita suma la misma cantidad de unidades y se encuentra apenas por detrás por diferencia de gol.

Por eso, el resultado podría tener un impacto directo en la pelea por mantenerse dentro de la zona de clasificación a la etapa decisiva del torneo.

Echeverría analiza variantes

Aunque el entrenador cruzado no confirmó la formación titular, todo indica que Lucas Faggioli y Juan Cruz Giacone regresarían al equipo para el choque frente al Funebrero.

Deportivo Maipú vs Godoy Cruz
El Botellero en calle Vergara se ha hecho fuerte en los &uacute;ltimos tres partidos en el que cont&oacute; con un gran apoyo de sus hinchas.&nbsp;

El Botellero en calle Vergara se ha hecho fuerte en los últimos tres partidos en el que contó con un gran apoyo de sus hinchas.

El desafío de sostener la fortaleza como local

Más allá del traspié sufrido la fecha pasada, Maipú llega con números alentadores en el Sperdutti. El Cruzado acumula una serie positiva jugando ante su gente, donde logró victorias frente a Colegiales, Almagro y Nueva Chicago.

Deportivo Maipú vs Nueva Chicago
El Cruzado superó por 1 a 0 al Torito en el estadio Omar Higinio Sperdutti, con un gol de Lisandro Cabrera.

El Cruzado superó por 1 a 0 al Torito en el estadio Omar Higinio Sperdutti, con un gol de Lisandro Cabrera.

Esa producción le permitió mantenerse en la pelea por los puestos de privilegio y ahora buscará sumar un nuevo triunfo que le permita consolidarse dentro del Reducido en una zona cada vez más pareja y competitiva.

Las probables formaciones: Deportivo Maipú vs Chacarita

Deportivo Maipú: Nahuel Galardi; Lucas Faggioli, Santiago Paulini, Arón Agüero y Juan Pablo De La Reta; Mirko Bonfigli, Gastón Mansilla, Juan Pablo Gobetto y Marcelo Eggel; Juan Cruz Giacone y Franco Saccone. DT: Mariano Echeverría.

Las probables formaciones: Deportivo Maipú vs Chacarita

Chacarita Jrs: Enrique Bologna; Francisco Facello, Julián Velázquez, Gonzalo Mottes y Nicolás Chávez; Maximiliano Meléndez, Tomás Pérez Serra, Álvaro Cuello y Mario Sanabria; Juan Barbieri y Sebastián Ramírez. DT: Cristian Grabinsk.

Estadio: Higinio Sperdutti

Árbitro: Gonzalo Pereira

Hora: 17 hs

TV: PLP Play

Deportivo Maipú vs Chacarita Jrs minuto a minuto

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