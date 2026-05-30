Disturbios en París durante la final del PSG: detenciones, heridos y tensión en las calles

La consagración del Paris Saint-Germain en la Champions League no estuvo exenta de incidentes en Paris , Francia . Mientras el equipo vencía al Arsenal en la final disputada en Budapest, se registraron disturbios en distintos puntos de París, especialmente en los alrededores del Parque de los Príncipes y en los Campos Elíseos .

PSG venció en penales a Arsenal tras una final deslucida y se consagró campeón de la UEFA Champions League

Miles de hinchas se concentraron para seguir el partido en pantallas gigantes, pero la celebración derivó en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y un fuerte operativo policial en la capital francesa.

Corridas y gases en las calles de París durante la final entre PSG y Arsenal.

Continúan los disturbios en París. Por ahora, hay más de 50 detenidos, y un herido con arma blanca. pic.twitter.com/it0B61u3Z2

Según el reporte oficial de la Prefectura de Policía, al menos 79 personas fueron detenidas en el marco de los incidentes. De ese total, 45 permanecen bajo custodia en comisarías . Además, un agente resultó herido tras el lanzamiento de fuegos artificiales en medio de los festejos.

Las autoridades informaron que los operativos se intensificaron a medida que crecían los focos de desorden en distintos sectores de la ciudad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EspacioNoticias/status/2060844310384271465&partner=&hide_thread=false | La tensión aumentó en los alrededores del Parc des Princes, en París, donde la policía reforzó los operativos y utilizó gas lacrimógeno para dispersar a grupos de aficionados del PSG.



Las imágenes del operativo comenzaron a circular en redes sociales mientras las… pic.twitter.com/e7q07BMxqG — ESPACIO (@EspacioNoticias) May 30, 2026

image Los hinchas del Paris se juntaron en el Parque de los Príncipes para disfrutar de la final de la Champions. Gentileza

image Una multitud de hinchas para ver la final en pantalla gigante en Paris. Gentileza.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/elorwelliano/status/2060810722423316514&partner=&hide_thread=false ¡POBRE PARÍS! ¡Y SE VIENE EL MUNDIAL!

Hinchas del PSG arrasan Champs-Élysées: destrozan parada de autobús en plena celebración en la final de Champions.



Treparon sobre la estructura de una parada de autobús, rompieron sus vidrios a patadas y puñetazos, saltaron encima del… pic.twitter.com/xEMUr19im1 — Rebelión en la Granja (@elorwelliano) May 30, 2026

Festejos masivos y tensión en los Campos Elíseos

El último parte oficial indicó que alrededor de 20.000 personas se reunieron en los Campos Elíseos para seguir la final entre PSG y Arsenal. El ambiente de celebración rápidamente se mezcló con escenas de tensión, especialmente tras el gol del empate de Ousmane Dembélé, que desató festejos en la vía pública.

En ese contexto, se produjeron corridas y dispersión de grupos por parte de la policía mediante el uso de gas lacrimógeno, según reportes de medios locales.

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Un operativo reforzado en toda la capital

El Ministerio del Interior francés desplegó un amplio operativo de seguridad con 8.000 policías y gendarmes y unos 2.500 bomberos en distintos puntos de París.

El refuerzo respondió a antecedentes recientes de incidentes en celebraciones del club, que en ediciones anteriores incluyeron destrozos, incendios y centenares de detenciones en la capital.

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Un historial de festejos con violencia

La final de esta edición volvió a poner en agenda el problema de los desbordes en las celebraciones del PSG. El año anterior, tras una consagración europea del club, se registraron graves incidentes con dos muertos, cientos de heridos y cerca de 500 detenidos en todo el país.

Las autoridades buscan evitar la repetición de esos episodios, aunque los disturbios de esta noche volvieron a encender las alarmas en la seguridad pública francesa.