30 de mayo de 2026 - 20:06

Disturbios en París durante la final del PSG: detenciones, heridos y tensión en las calles

Durante los festejos por el título del PSG en la Champions League se registraron enfrentamientos en la capital francesa, con al menos 79 detenidos y un policía herido.

Miles de aficionados se congregaron en el estadio&nbsp;Parque de los Príncipes&nbsp;y en los alrededores para observar el encuentro y se produjeron enfrentamientos con la policía.

Miles de aficionados se congregaron en el estadio Parque de los Príncipes y en los alrededores para observar el encuentro y se produjeron enfrentamientos con la policía.

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Los Andes | Redacción Deportes
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Miles de hinchas se concentraron para seguir el partido en pantallas gigantes, pero la celebración derivó en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y un fuerte operativo policial en la capital francesa.

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Corridas y gases en las calles de Par&iacute;s durante la final entre PSG y Arsenal.

Corridas y gases en las calles de París durante la final entre PSG y Arsenal.

Detenciones y un policía herido

Según el reporte oficial de la Prefectura de Policía, al menos 79 personas fueron detenidas en el marco de los incidentes. De ese total, 45 permanecen bajo custodia en comisarías. Además, un agente resultó herido tras el lanzamiento de fuegos artificiales en medio de los festejos.

Las autoridades informaron que los operativos se intensificaron a medida que crecían los focos de desorden en distintos sectores de la ciudad.

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Los hinchas del Paris se juntaron en el Parque de los Pr&iacute;ncipes para disfrutar de la final de la Champions.

Los hinchas del Paris se juntaron en el Parque de los Príncipes para disfrutar de la final de la Champions.

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Una multitud de hinchas&nbsp; para ver la final en pantalla gigante en Paris.&nbsp;

Una multitud de hinchas para ver la final en pantalla gigante en Paris.

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Festejos masivos y tensión en los Campos Elíseos

El último parte oficial indicó que alrededor de 20.000 personas se reunieron en los Campos Elíseos para seguir la final entre PSG y Arsenal. El ambiente de celebración rápidamente se mezcló con escenas de tensión, especialmente tras el gol del empate de Ousmane Dembélé, que desató festejos en la vía pública.

En ese contexto, se produjeron corridas y dispersión de grupos por parte de la policía mediante el uso de gas lacrimógeno, según reportes de medios locales.

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Un operativo reforzado en toda la capital

El Ministerio del Interior francés desplegó un amplio operativo de seguridad con 8.000 policías y gendarmes y unos 2.500 bomberos en distintos puntos de París.

El refuerzo respondió a antecedentes recientes de incidentes en celebraciones del club, que en ediciones anteriores incluyeron destrozos, incendios y centenares de detenciones en la capital.

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Un historial de festejos con violencia

La final de esta edición volvió a poner en agenda el problema de los desbordes en las celebraciones del PSG. El año anterior, tras una consagración europea del club, se registraron graves incidentes con dos muertos, cientos de heridos y cerca de 500 detenidos en todo el país.

Las autoridades buscan evitar la repetición de esos episodios, aunque los disturbios de esta noche volvieron a encender las alarmas en la seguridad pública francesa.

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