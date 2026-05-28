Francisco Comesaña sigue soñando en París, eliminó a Darderi en un partidazo en Roland Garros

El tenis argentino sigue dando que hablar en Roland Garros. Tras el histórico triunfo de Juan Manuel Cerúndolo frente a Jannik Sinner, ahora fue Francisco Comesaña quien protagonizó otro gran golpe en Paris : el marplatense eliminó al italiano Luciano Darderi, preclasificado número 17 del torneo, y avanzó a la tercera ronda del Grand Slam francés.

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¡TIBURONAZO EN PARÍS! ¡Francisco Comesaña venció a Luciano Darderi en la segunda ronda de Roland Garros! Mirá #RolandGarros en el Plan Premium de #DisneyPlus . pic.twitter.com/M6YH6OqphL

Comesaña se convirtió en el único tenista argentino en actividad en alcanzar la tercera ronda de un Grand Slam sobre las tres superficies: césped en Wimbledon, cemento en el US Open y polvo de ladrillo en Roland Garros.

En un partidazo disputado en la Cancha 6, Comesaña se impuso por 7-6 (5), 4-6, 6-4, 2-6 y 6-4 luego de más de cuatro horas de batalla sobre el polvo de ladrillo parisino.

El intercambio entre Darderi y el público, y el umpire que tuvo que intervenir. Mirá #RolandGarros en el Plan Premium de #DisneyPlus . pic.twitter.com/EIwcASWwKP

El argentino, ubicado actualmente en el puesto 102 del ranking ATP, mostró carácter, intensidad y una gran fortaleza mental para superar a un rival que llegaba en gran nivel tras una destacada gira europea sobre arcilla.

Comesaña confirmó su gran momento

Con un tenis sólido y mucha personalidad en los puntos clave, Comesaña logró sostener el ritmo en un encuentro cambiante y cargado de tensión. Ya en su debut había dejado una muy buena imagen tras vencer al estadounidense Ethan Quinn en sets corridos, y este jueves confirmó su gran momento con una victoria de enorme peso.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNtenis/status/2060078500174790884&partner=&hide_thread=false ¡Quebró Comesaña y así alienta el público argentino!



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De esta manera, el marplatense continúa soñando en Roland Garros y se suma al gran presente que atraviesa el tenis argentino en el segundo Grand Slam de la temporada y se convirtió en el único tenista argentino en actividad en alcanzar la tercera ronda de un Grand Slam sobre las tres superficies: césped en Wimbledon, cemento en el US Open y polvo de ladrillo en Roland Garros.