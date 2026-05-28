28 de mayo de 2026 - 17:58

Francisco Comesaña sigue soñando en París, eliminó a Darderi en un partidazo en Roland Garros

El marplatense venció en cinco sets al italiano Luciano Darderi, uno de los preclasificados del torneo, y se metió entre los mejores del Grand Slam parisino tras más de cuatro horas de juego.

El Tiburón Comesaña dio otro batacazo argentino en Roland Garros y avanzó a tercera ronda.

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Los Andes | Redacción Deportes
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Comesaña se convirtió en el único tenista argentino en actividad en alcanzar la tercera ronda de un Grand Slam sobre las tres superficies: césped en Wimbledon, cemento en el US Open y polvo de ladrillo en Roland Garros.

Partidazo del argentino

En un partidazo disputado en la Cancha 6, Comesaña se impuso por 7-6 (5), 4-6, 6-4, 2-6 y 6-4 luego de más de cuatro horas de batalla sobre el polvo de ladrillo parisino.

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El argentino, ubicado actualmente en el puesto 102 del ranking ATP, mostró carácter, intensidad y una gran fortaleza mental para superar a un rival que llegaba en gran nivel tras una destacada gira europea sobre arcilla.

Comesaña confirmó su gran momento

Con un tenis sólido y mucha personalidad en los puntos clave, Comesaña logró sostener el ritmo en un encuentro cambiante y cargado de tensión. Ya en su debut había dejado una muy buena imagen tras vencer al estadounidense Ethan Quinn en sets corridos, y este jueves confirmó su gran momento con una victoria de enorme peso.

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De esta manera, el marplatense continúa soñando en Roland Garros y se suma al gran presente que atraviesa el tenis argentino en el segundo Grand Slam de la temporada y se convirtió en el único tenista argentino en actividad en alcanzar la tercera ronda de un Grand Slam sobre las tres superficies: césped en Wimbledon, cemento en el US Open y polvo de ladrillo en Roland Garros.

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