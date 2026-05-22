22 de mayo de 2026 - 23:15

Subastaron un tramo original de escalera de la Torre Eiffel por una impresionante cifra

Un coleccionista compró una sección de casi tres metros de altura, con 14 escalones y un peso de alrededor de 1,4 toneladas. “Cuando compras un pedazo de la Torre Eiffel, compras un pedazo de París”, aseguraron.

Un tramo de escalera de la Torre Eiffel fue subastada en 450.000 euros.

Un tramo de escalera de la Torre Eiffel fue subastada en 450.000 euros.

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Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

Un tramo original de la escalera de caracol de la Torre Eiffel fue subastado en París, Francia por 523.000 dólares. La pieza histórica, perteneciente a la estructura inaugurada en 1889, fue adquirida por un coleccionista francés durante una venta organizada por la casa Artcurial.

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La sección vendida mide casi tres metros de altura, tiene 14 escalones y pesa alrededor de 1,4 toneladas. Antes de la subasta, los organizadores calculaban que el objeto podía alcanzar un valor de entre 120.000 y 150.000 euros, según informaron medios internacionales.

Por el mundo: son “piezas codiciadas de colección”

Los escalones formaban parte de una escalera de caracol que conectaba el segundo y el tercer piso de este emblemático edificio parisino. En 1983, cuando se instaló un ascensor, la escalera se desmontó en 24 piezas de diferentes tamaños.

Estas secciones se convirtieron en codiciadas piezas de colección y ahora se encuentran repartidas por todo el mundo. Algunas están en la Estatua de la Libertad en Nueva York, mientras que otras se conservan en los jardines de la Fundación Yoishii en Japón. Otras permanecen en colecciones privadas.

En 2016, Artcurial subastó otro tramo de 14 escalones de la escalera a un comprador asiático por unos 524.000 euros. Anteriormente, en 2008, un coleccionista estadounidense pagó el precio récord de 553.000 euros por un tramo de la misma escalera.

“Cuando compras un pedazo de la Torre Eiffel, compras un pedazo de París, junto con toda la imaginación y el simbolismo que representa”, dijo Sabrina Dolla, directora de diseño Art Deco en Artcurial Paris.

Dolla afirmó que los Juegos Olímpicos de París 2024 impulsaron el atractivo de la Torre Eiffel entre los coleccionistas. Durante los Juegos Olímpicos, la torre y otros monumentos emblemáticos, como la Plaza de la Concordia y el Grand Palais, fueron los protagonistas.

“Sin duda, estamos viendo un renovado interés en lo que simboliza y en su atractivo estético”, añadió.

El ingeniero Gustave Eiffel creó la Torre Eiffel para la Exposición Universal de París de 1889, al cumplirse el centenario de la Revolución Francesa. Esta estructura de 324 metros de altura es la atracción más visitada de Francia.

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