Se confirmó el grado de lesión de Neymar y el plazo estimado para su recuperación antes del Mundial 2026

El médico de la Selección de Brasil, Rodrigo Lasmar , confirmó que Neymar sufre una lesión muscular de grado 2 en su pantorrilla derecha . El atacante, que se presentó con molestias en la Granja Comary, deberá realizar un tratamiento de hasta tres semanas, lo que pone en duda su participación en el primer partido del Mundial 2026

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Neymar se presentó en la concentración y fue trasladado de inmediato a una clínica privada en Teresópolis para someterse a una resonancia magnética. Los resultados, anunciados este jueves por Lasmar antes de la rueda de prensa de Casemiro y Weverton, ratificaron el diagnóstico físico del futbolista.

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El departamento médico determinó un periodo de recuperación de entre dos y tres semanas. Como consecuencia, el delantero se perderá los amistosos contra Panamá en el Maracanã y frente a Egipto en Estados Unidos . Su presencia en el estreno mundialista contra Marruecos todavía no está garantizada.

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) gestionó un operativo de seguridad para asegurar la privacidad del procedimiento médico. La entidad negoció con el Centro de Diagnóstico Teresópolis para que el local finalizara sus actividades comerciales tres horas antes de su horario habitual. El personal técnico que realizó el examen de imagen debió firmar cláusulas de confidencialidad estrictas.

El atacante llegó al lugar en una camioneta cerca de las 17:00 horas, acompañado por el médico Lasmar y agentes de seguridad. Durante la hora y media que permaneció en la clínica, las personas que tuvieron contacto con el jugador lo describieron como alguien cabizbajo y silencioso. Tras finalizar los estudios, regresó de inmediato a las instalaciones de la Granja Comary.

image Neymar se pierde los amistosos contra Panamá y Egipto tras los exámenes médicos en Teresópolis.

La planificación de los entrenamientos en Teresópolis se ajustó a las condiciones climáticas marcadas por la neblina constante. Mientras el grupo principal trabaja bajo las órdenes de Carlo Ancelotti, Neymar inició su tratamiento fisioterapéutico individualizado. El cuerpo técnico evaluará la evolución del tejido muscular en la pantorrilla derecha para decidir si podrá jugar el 13 de junio en Nueva Jersey. El jugador es actualmente la principal preocupación sanitaria de la delegación brasileña.