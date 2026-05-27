Neymar llegó a la Granja Comary en medio de la expectativa de toda Brasil

Neymar Jr. se presentó este miércoles en la Granja Comary, el centro de entrenamiento de la Confederación Brasileña de Fútbo (CBF) ubicado en las afueras de Río de Janeiro. El atacante llegó a bordo de su helicóptero privado -valuado en aproximadamente 10 millones de dólares- y se convirtió en el centro de atención de la primera jornada de concentración de la selección brasileña.

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El viaje se realizó desde São Paulo, donde reside actualmente, y su arribo fue seguido de cerca por la prensa local, en una jornada en la que el resto de los 26 convocados por Carlo Ancelotti ya se encontraba en el lugar o terminaba de incorporarse.

Eles estão na área! Nossos craques já se encontram na Granja Comary para início da preparação para a Copa do Mundo de 2026. #BateNoPeito pic.twitter.com/zKcfvMKMTu

Más allá del impacto de su llegada, la principal preocupación gira en torno a su estado físico. N eymar presenta un edema de dos milímetros en la pantorrilla, una molestia que encendió las alarmas en el entorno de la Canarinha a pocas semanas del Mundial 2026.

La lesión se originó durante la derrota del Santos ante Coritiba por 0 a 3 , un día antes de que se confirmara su convocatoria. Desde entonces, el delantero no volvió a jugar y se mantuvo al margen de los compromisos posteriores de su club, realizando trabajos diferenciados para evitar una recaída.

image Ney, no entrenó junto al equipo, pero sí cambió su look de cara al Mundial. Gentileza.

Evaluación médica y primeros contactos con el cuerpo técnico

Al llegar a la concentración, el delantero quedó inmediatamente bajo observación del cuerpo médico de la CBF, encabezado por el doctor Rodrigo Lasmar. En las próximas horas se realizarán estudios que permitirán determinar con mayor precisión el alcance de la lesión.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Altosnoticiasp1/status/2059664771956318405&partner=&hide_thread=false LLEGÓ NEYMAR



Neymar llegando en su Helicoptero Airbus H145 de 10 millones de dólares, a la Granja Comary, donde la Selección de Brasil hará su preparación para el Mundial.#BRASIL #NEYMAR pic.twitter.com/fZYZX5ct6d — @ALTOS_NOTICIASpy (@Altosnoticiasp1) May 27, 2026

En paralelo, Neymar tuvo su primer contacto con el entrenador Carlo Ancelotti, quien lo recibió con un abrazo en su llegada al predio. También compartió saludos con sus compañeros en el inicio de la convivencia del plantel, que ya había tenido como primer presente a Casemiro en la jornada previa.

Incertidumbre de cara a la preparación mundialista

El panorama inmediato indica que el atacante estaría prácticamente descartado para los amistosos previos al Mundial, ante Panamá y Egipto. Además, su presencia en el debut de Brasil en la Copa del Mundo, previsto para el 13 de junio frente a Marruecos en el MetLife Stadium, permanece en duda.

La Confederación Brasileña de Fútbol tiene margen reglamentario para realizar modificaciones en la lista hasta 24 horas antes del inicio del torneo en caso de una eventual baja.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lnstantFoot/status/2059669962789101830&partner=&hide_thread=false Neymar est arrivé au centre du stage de la sélection brésilienne à la Coupe du Monde avec son propre hélicoptère ! pic.twitter.com/gXRCk8eYwP — Instant Foot (@lnstantFoot) May 27, 2026

Un histórico que vuelve al centro de la escena

Neymar, máximo goleador histórico de la selección brasileña con 79 tantos, no viste la camiseta de la Canarinha desde su lesión ligamentaria sufrida en octubre de 2023. Esta será su cuarta participación mundialista, tras sus presencias en 2014, 2018 y 2022.

El regreso del atacante se da en un contexto particular: Carlo Ancelotti había sostenido previamente que solo convocaría jugadores en plenitud física, aunque finalmente lo incluyó en la lista definitiva para el torneo, donde Brasil integrará el Grupo C junto a Marruecos, Escocia y Haití.