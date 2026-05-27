27 de mayo de 2026 - 20:18

Neymar llegó a la Granja Comary en medio de la expectativa de toda Brasil

El delantero aterrizó en helicóptero privado y se sumó a la concentración de la Selección, mientras se aguarda la evolución de su lesión. Carlo Ancelotti lo recibió de manera muy afectuosa.

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Los Andes | Redacción Deportes
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El viaje se realizó desde São Paulo, donde reside actualmente, y su arribo fue seguido de cerca por la prensa local, en una jornada en la que el resto de los 26 convocados por Carlo Ancelotti ya se encontraba en el lugar o terminaba de incorporarse.

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El foco está puesto en su condición física

Más allá del impacto de su llegada, la principal preocupación gira en torno a su estado físico. Neymar presenta un edema de dos milímetros en la pantorrilla, una molestia que encendió las alarmas en el entorno de la Canarinha a pocas semanas del Mundial 2026.

La lesión se originó durante la derrota del Santos ante Coritiba por 0 a 3, un día antes de que se confirmara su convocatoria. Desde entonces, el delantero no volvió a jugar y se mantuvo al margen de los compromisos posteriores de su club, realizando trabajos diferenciados para evitar una recaída.

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Ney, no entren&oacute; junto al equipo, pero s&iacute; cambi&oacute; su look de cara al Mundial.

Ney, no entrenó junto al equipo, pero sí cambió su look de cara al Mundial.

Evaluación médica y primeros contactos con el cuerpo técnico

Al llegar a la concentración, el delantero quedó inmediatamente bajo observación del cuerpo médico de la CBF, encabezado por el doctor Rodrigo Lasmar. En las próximas horas se realizarán estudios que permitirán determinar con mayor precisión el alcance de la lesión.

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En paralelo, Neymar tuvo su primer contacto con el entrenador Carlo Ancelotti, quien lo recibió con un abrazo en su llegada al predio. También compartió saludos con sus compañeros en el inicio de la convivencia del plantel, que ya había tenido como primer presente a Casemiro en la jornada previa.

Incertidumbre de cara a la preparación mundialista

El panorama inmediato indica que el atacante estaría prácticamente descartado para los amistosos previos al Mundial, ante Panamá y Egipto. Además, su presencia en el debut de Brasil en la Copa del Mundo, previsto para el 13 de junio frente a Marruecos en el MetLife Stadium, permanece en duda.

La Confederación Brasileña de Fútbol tiene margen reglamentario para realizar modificaciones en la lista hasta 24 horas antes del inicio del torneo en caso de una eventual baja.

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Un histórico que vuelve al centro de la escena

Neymar, máximo goleador histórico de la selección brasileña con 79 tantos, no viste la camiseta de la Canarinha desde su lesión ligamentaria sufrida en octubre de 2023. Esta será su cuarta participación mundialista, tras sus presencias en 2014, 2018 y 2022.

El regreso del atacante se da en un contexto particular: Carlo Ancelotti había sostenido previamente que solo convocaría jugadores en plenitud física, aunque finalmente lo incluyó en la lista definitiva para el torneo, donde Brasil integrará el Grupo C junto a Marruecos, Escocia y Haití.

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