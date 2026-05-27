La historia detrás de la camiseta especial de River en la Copa Sudamericana

El Millonario saltó al campo de juego ante Blooming con un diseño retro, que estrenó en el marco del 125 aniversario del club.

Ante Blooming por la Copa Sudamericana, River Plate estrenó una camiseta retro que rinde homenaje a un aniversario más de la institución, cumplido el pasado lunes 25 de mayo. Con un diseño limpio, sin publicidades visibles y estilo de otras épocas, las casacas se hicieron virales entre los hinchas.

Si bien el contexto deportivo no es el ideal, el aniversario de uno de los gigantes de América siempre es importante. Por eso, desde el club de Núñez y la empresa que viste al plantel profesional (Adidas) decidieron que este miércoles se utilice por primera vez la indumentaria alegórica a los 125 años.

Las hermosas camisetas retro que utilizó River ante Blooming: Embed River Plate estrenará hoy su camiseta especial 125º aniversario x adidas, con la particularidad de la aplicación transparente de sus sponsors.



La casaca de arquero es granate y negra, con los logos en blanco; y no el modelo rojo fake que tantas cuentas publicaron. pic.twitter.com/vS8lJMtUPE — Marca de Gol (@marcadegol) May 27, 2026

Según se contó en un comunicado en conjunto, la casaca tiene como elemento central la transparencia de Betano y Assist Card, los dos principales sponsors actuales. "En el marco de su aniversario, River utilizará esta noche la camiseta que presentó el lunes pasado y rinde homenaje a los orígenes de la institución. En este contexto y por primera vez en el fútbol argentino, las marcas patrocinadoras acordaron que sus logos figuren en la prenda mediante un aplique transparente que permite conservar la estética de las primeras indumentarias del club, cuando la identidad se expresaba únicamente a través de los colores y el escudo“, expresaron.