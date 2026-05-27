La historia detrás de la camiseta especial de River en la Copa Sudamericana

Ante Blooming por la Copa Sudamericana, River Plate estrenó una camiseta retro que rinde homenaje a un aniversario más de la institución, cumplido el pasado lunes 25 de mayo. Con un diseño limpio, sin publicidades visibles y estilo de otras épocas, las casacas se hicieron virales entre los hinchas.
Si bien el contexto deportivo no es el ideal, el aniversario de uno de los gigantes de América siempre es importante. Por eso, desde el club de Núñez y la empresa que viste al plantel profesional (Adidas) decidieron que este miércoles se utilice por primera vez la indumentaria alegórica a los 125 años.
Según se contó en un comunicado en conjunto, la casaca tiene como elemento central la transparencia de Betano y Assist Card, los dos principales sponsors actuales. "En el marco de su aniversario, River utilizará esta noche la camiseta que presentó el lunes pasado y rinde homenaje a los orígenes de la institución. En este contexto y por primera vez en el fútbol argentino, las marcas patrocinadoras acordaron que sus logos figuren en la prenda mediante un aplique transparente que permite conservar la estética de las primeras indumentarias del club, cuando la identidad se expresaba únicamente a través de los colores y el escudo“, expresaron.
La noticia se conoció hace algunas horas, cuando las redes sociales del Millonario compartieron las fotos del vestuario con la indumentaria colgada y lista para ser utilizada por los jugadores. Mientras los de campo utilizaron el diseño blanco con la banda roja cruzada en el pecho, el arquero lució una casaca que mezcla los colores granate y negro, con las publicidades y las famosas tres tiras visibles en color blanco. Otro toque distintivo es el escudo, que remite a viejas épocas de la institución y deja atrás el actual.