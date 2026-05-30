30 de mayo de 2026 - 21:55

Mendoza de Regatas es subcampeón nacional de natación

El team de natación orientado por Claudio Capezzone logró la medalla de plata en cadetes 1. Hay cuatro especialistas clasificados para la Copa Pam Colombia

Natación. Martina Delpodio, Claudio Capezzone y Alma Olguín festejan sus logros y réditos después de la competencia que se hizo en la ciudad de Santiago del Estero

Natación. Martina Delpodio, Claudio Capezzone y Alma Olguín festejan sus logros y réditos después de la competencia que se hizo en la ciudad de Santiago del Estero

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El equipo de natación del Club Mendoza de Regatas tuvo una destacada actuación en el Campeonato Nacional de Cadetes disputado en la ciudad Santiago del Estero. Las nadadoras Martina Delpodio y Alma Olguín recibieron galardones importantes.

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Broggi dejó una huella histórica en Gimnasia de Mendoza, condujo al equipo al ascenso a Primera División después de 43 años. Y junto al Chacho Coudet integró un cuerpo técnico que conquistó títulos importantes entre 2018 y 2023.

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En las diferentes pruebas acuáticas, CMR logró 11 campeonatos nacionales, cuatro subcampeonatos y cinco terceros lugares.

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Natación. Con la Capezzoneta de fondo, los integrantes dele quipo de Regatas posan después de terminar su competencia en Santiago de El Estero.

Natación. Con la Capezzoneta de fondo, los integrantes dele quipo de Regatas posan después de terminar su competencia en Santiago de El Estero.

Distinciones individuales

Martina Delpodio recibió el premio a la Mejor Marca Técnica del evento en los 100 metros libre.

Alma Olguín obtuvo el reconocimiento a la Mejor Superación de Estilos del evento en las pruebas de 200 y 400 metros medley.

Ambas nadadoras clasificaron para representar a Argentina en competencias internacionales en Brasil y Colombia.

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