Mendoza de Regatas es subcampeón nacional de natación

El equipo de natación del Club Mendoza de Regatas tuvo una destacada actuación en el Campeonato Nacional de Cadetes disputado en la ciudad Santiago del Estero. Las nadadoras Martina Delpodio y Alma Olguín recibieron galardones importantes.
El team de natación orientado por Claudio Capezzone logró la medalla de plata en cadetes 1. Hay cuatro especialistas clasificados para la Copa Pam Colombia
El equipo de natación del Club Mendoza de Regatas tuvo una destacada actuación en el Campeonato Nacional de Cadetes disputado en la ciudad Santiago del Estero. Las nadadoras Martina Delpodio y Alma Olguín recibieron galardones importantes.
En La Madre de Ciudades, los chicos del Lago obtuvieron un subcampeonato nacional en cadetes 1 y el cuarto lugar en la calsificación general entre 101 clubes de toda Argentina
En las diferentes pruebas acuáticas, CMR logró 11 campeonatos nacionales, cuatro subcampeonatos y cinco terceros lugares.
Martina Delpodio recibió el premio a la Mejor Marca Técnica del evento en los 100 metros libre.
Alma Olguín obtuvo el reconocimiento a la Mejor Superación de Estilos del evento en las pruebas de 200 y 400 metros medley.
Ambas nadadoras clasificaron para representar a Argentina en competencias internacionales en Brasil y Colombia.