La natación en Mendoza de Regatas resurge como el Ave Fénix

Tarde otoñal en las afueras del Club Mendoza de Regatas, donde parte del equipo de natación tuvo una interacción con este medio. Una docena de jóvenes nadadores, de entre 11 y 16 años, marcan la actualidad y proyectan un futuro esplendoroso en esta disciplina del club del lago.

Belgrano levantó dos veces una serie casi perdida, y está en la final del Torneo Apertura

No es nadar: el ejercicio sencillo y de fuerza que fortalece los brazos en adultos mayores de 60

Alguna vez, a principios de este siglo, los bautizamos como los “Capezzone Boys”, ese equipo que tantos nadadores de excelencia entregó a la provincia de Mendoza y al país, como es el caso, por ejemplo, de Florencia Szigeti, Carla Bianco, Juanjo Gutiérrez, Ana Ferrer, Axia Triay, Florencia Mazzei y Rosella Capezzone, entre una infinidad de nombres y apellidos.

La pandemia fue como un torpedo bajo la línea de flotación para la rama de natación del Club Mendoza de Regatas. Claudio Capezzone, coordinador de la disciplina, junto a sus colaboradores Roberto Delpodio y Adrián Sáenz, tuvieron que rearmar un equipo que había quedado diezmado.

Con el tiempo, poco a poco, empezaron a surgir nuevos nadadores que en la actualidad llevan el timón de la disciplina y hay promesas que están por dar el gran salto en los próximos años.

Después de la pandemia por el Covid 19 se fueron formando equipos más pequeños dentro de la estructura de la natación. Así nacieron los “Pamperitos”, que son los más chicos, y los denominados “Ave Fénix”, conformados por los nadadores que resurgieron como el ave mitológica después de la emergencia sanitaria.

Es muy alta Candela Basualdo. En la actualidad tiene 11 años y hace unos meses se integró al elenco de la bandera azulgrana. Es sampedrina y llegó a la ciudad de Mendoza junto a su familia.

“Empecé con dos deportes, gimnasia artística y natación, a los siete años. Al año siguiente me quedé con natación porque el profesor que entrenaba en mi club era muy didáctico en sus enseñanzas y eso me motivó para elegir este deporte. Además, ya no me daba el tiempo para entrenar dos disciplinas. Empecé en el Club de Pescadores, en San Pedro, pero después me mudé a Mendoza y entré a Regatas”.

El año pasado compitió para su ex club en Santiago del Estero y en San Juan. Hace tres meses que forma parte del equipo de CMR.

“Competí en la Copa Italia y en un par de torneos internos”, apuntó Basualdo.

Augusto Guiñazú y Joaquín Flores tienen 13 y 11 años, respectivamente. Entrenan de lunes a sábado entre dos horas y cuarto y dos horas y media.

“Me llamó la atención este deporte por casualidad. Un día pasé por la pileta y me llamó la atención lo que hacían los chicos para entrenarse. Eso fue cuando tenía seis años. Me encanta la natación y mi especialidad es el pecho. Lo importante es que no me canso y soy rápido en el agua”, dijo Guiñazú.

Guiñazú sumó: “En la actualidad me estoy preparando para el Nacional de mi categoría, que será en junio en Buenos Aires. Mi deseo es ganar en los 200 pecho y en los 1500 metros libres”.

Joaquín Flores pasó por casi todos los deportes, y eso que tiene apenas 11 años. En la actualidad, después de entrenar natación, se va a judo.

“A los tres años jugaba futsal y después hice varios deportes. A los cinco años, por un tema de salud, me quedé con natación. Me gustan espalda, libre y mariposa, y ahora me estoy preparando para el Nacional que será en junio en Buenos Aires”.

Equipo de natación Regatas (3) Promesas en la natación de Regatas. Joaquín Flores, Augusto Guiñazú y Candela Basualdo Daniel Caballero / Los Andes

Los “Ave Fénix”

Son los pupilos de Claudio Capezzone que empezaron a nadar después de la pandemia, luego de que el equipo quedara prácticamente diezmado por la emergencia sanitaria.

El capitán es Santino Melo, quien comentó cuál fue su última presentación en este deporte.

“Lo último que corrí fue el Nacional de Juveniles en el Parque Roca, donde logré el segundo lugar en 400 metros combinados y el tercer puesto en 200 metros combinados. Ahora me preparo para el Torneo Nacional, que será a fin de temporada”.

Alma Olguín es una destacada nadadora de Regatas.

“Esta temporada empecé compitiendo en el torneo nacional de Chile, en 100 y 200 mariposa, 200 y 400 combinados y 200 espalda. Me fue bien porque bajé todos mis tiempos. En 200 mariposa y 400 combinados salí primera”.

“La semana que viene tengo el Torneo Nacional de Clubes Cadetes en Santiago del Estero y me estoy preparando para nadar las pruebas de 50, 100 y 200 mariposa, además de 50 metros espalda. En los 200 mariposa quiero bajar tiempos y tratar de ganar”.

Valentino Cheruse es especialista en libre y fondo.

“Lo último que corrí fue el fin de semana pasado, en YPF, el torneo Manuel Saavedra, que nadé como preparación para el Nacional de Cadetes de la próxima semana, en Santiago del Estero. Allí correré los 400 libres, 1500 libres, 200 libres, 100 libres y 100 mariposa. A mediados de septiembre tendré el Mundial de Aguas Abiertas en Santa Fe, y esa es mi gran meta para la temporada”.

Una de las proyecciones del grupo es Martina Delpodio Ferrer, quien contó: “Empecé el año nadando en la Copa España, en Chile, en 100, 200, 400 y 800 libres. Logré el segundo puesto en 200 libres”.

Luego, Delpodio Ferrer agregó: “Esta semana, tengo el Torneo Nacional de Natación, donde voy a tratar de tener el mejor desempeño en 200 metros libres, aunque también voy a correr 50, 100 y 400 libres, además de 100 espalda. Todo esto me sirve como preparación para el Mundial de Aguas Abiertas, que será en septiembre en la ciudad de Santa Fe”.

Equipo de natación Regatas (2) Natación. El grupo de los Ave Fénix que son los que compiten por Mendoza de Regatas en los torneos que se disputan en Argentina y Chile. Daniel Caballero

La voz autorizada de Claudio Capezzone

El entrenador apuntó: “Todas estas jóvenes promesas fueron formadas después de la pandemia, ya que ese contexto dinamitó, por un motivo u otro, al equipo”.

“Los entrenadores de CMR tenemos mucha fe en todos ellos”.

Acerca del futuro expresó: “El tiempo y el contexto muy complicado de nuestro país, además de otros factores básicos del rendimiento, tendrán el veredicto sobre hasta dónde puede llegar cada uno de ellos”.

“Las autoridades de nuestra institución gestionaron desde hace décadas, y también ahora con nuestro presidente Jorge Aguirre —en mayor medida—, la pileta del Colegio Maristas, donde se entrenan seriamente y de acuerdo con sus desafíos personales”, recalcó el profesor Capezzone.

¿Qué dijo de sus dirigidos?

Santino Melo (16 años): “Es medallista, ya es una realidad y tiene mucha experiencia internacional con Argentina. Tiene que liberarse de su autopresión para encontrar su verdadera dimensión”.

Valentino Cheruse (15 años): “Es fondista, un nadador muy técnico y con muchas condiciones. Clasificó para el Mundial Juvenil de Aguas Abiertas de septiembre, en 5 kilómetros. Tiene que mejorar la continuidad propia de un fondista de élite”.

Alma Olguín (14 años): “Es mariposista y medallista. Pese a su corta edad, tiene marcas de primera categoría. Es múltiple campeona nacional en las categorías que ha transitado e integró seleccionados nacionales. Debe estabilizar su carácter. Su techo está muy lejos”.

Martina Delpodio (14 años): “Es muy competitiva, una mediafondista, creemos. Clasificada al Mundial de Aguas Abiertas en 5 kilómetros para septiembre. Es muy explosiva, pese a que se desenvuelve bien en fondo. Va entendiendo el concepto de intensidad”.

Valentino Olguín (15 años): “Es espaldista. Siempre se clasificó a finales nacionales, es regular, pero debe dar el salto y ganar en confianza”.

Candela Basualdo (11 años): “Recientemente integrada a Regatas, se adaptó perfectamente pese a ser la más chica del grupo de rendimiento. Tiene condiciones antropométricas ideales para la natación competitiva, es muy completa y tiene mucha personalidad pese a su corta edad. Debe mejorar paulatinamente el fondo y la fuerza”.

Mateo García (14 años): “Es medallista y mariposista, muy técnico y competitivo. Con esos atributos compensa con creces su escasa altura. Es muy importante para el equipo”.

Mateo López (13 años): “Nadador muy completo y competitivo. Debe darle mayor continuidad a los entrenamientos y madurar. Es muy importante para el equipo”.

Augusto Guiñazú (12 años): “Trabaja en el grupo de perfeccionamiento, es muy disciplinado y completo. Mejora de forma ininterrumpida”.

Joaquín Flores (11 años): “Trabaja en el grupo de perfeccionamiento, es muy técnico y le gusta competir. Espalda la nada muy bien”.

Lucía Diésel (13 años): “Nadadora muy completa y con experiencia internacional. La semana que viene viajará a Chile representando a Argentina en el torneo Promesas Olímpicas”.

Manuel Benítez (15 años): “Tiene muy buen físico para este deporte. Tenemos muchas esperanzas en él. Lo estamos esperando”.