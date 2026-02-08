Natación: Darío Silva fue campeón provincial en el circuito de aguas abiertas en San Luis

Natación . Desde el 1 al 9 de Marzo se disputará en Finlandia una nueva edición del Mundial de Aguas Abiertas en la ciudad de Oulu, y Darío Oscar Silva será el único mendocino que competirá en las gélidas aguas del Golfo de Botnia y uno de los once connacionales que conforman el equipo de Argentina. Representa al Team Chacras Indoors.

Antes de empezar su periplo hacia Finlandia, Darío Oscar compitió en la Tercera fecha del Círcuito Sanluiseño de Aguas Abiertas realizada sobre luna distancia de 4.500. En la competencia que se nadó sobre las aguas del dique La Florida, el mendocino fue tercero, pero así y todo levantó la copa de campeón de temporada.

El destacado especialista en aguas abiertas dijo: "El circuito se corrió en el dique La Florida y contó de tres fechas , diciembre,Enero y febrero.El que obtenía mayor puntaje de la pruebas salía campeón".

Acerca de la carrera, en el Dique La Florida, el deportista expresó: "Son pruebas muy largas dónde hay que luchar con las inclemencias del clima, en San Luis particularmente mucho viento, lo cual generó oleaje, dificultando el nado"

Consultado el nadador, cuál es el objetivo que tiene en el mundial finlandés, indicó que: "Llegar a la meta en las 12 pruebas que estoy inscripto ya que el clima es extremadamente duro y el nado en aguas con temperaturas inferiores a cero grado, se hace casi imposible"

Sobre como le fue las fechas anteriores en el torneo sanluiseño contó que: "Todas las carreras se disputaron sobre el dique La Florida, en la primera fecha salí cuarto, en enero salí primero y en esta ultima, tercero".

Darío puntualizó que después del Mundial de Finlandia. "Tengo previsto nadar en Nueva York en el Río Hudson enfrente de la estatua de la libertad, luego en el Calafate en agosto y cualquier otra prueba que se programe durante el año".

Todo listo y dispuesto. El nadador mendocino el lunes 16 de febrero pone GPS rumbo al mundial de natación de invierno, que se realizará del 1° al 9 de marzo próximo en Finlandia