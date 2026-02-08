Huracán superó a San Lorenzo y se quedó con el clásico del domingo

El Globo superó por la mínima diferencia a su máximo rival, en un choque correspondiente a la fecha 4 de la Liga Profesional.

Jordy Caicedo, autor del único tanto para la victoria de Huracán en el clásico

En un partido muy trabado y disputado, Huracán de Parque Patricios superó a San Lorenzo por 1 a 0, con el único tanto del ecuatoriano Jordy Caicedo. El clásico se disputó en el Tomás Adolfo Ducó, en el marco de la fecha 4 del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

El clásico se disputó con mucha intensidad y pierna fuerte, pero con escasas situaciones claras frente a los arcos. Ambos equipos priorizaron el orden táctico y el equilibrio en la mitad de la cancha, lo que derivó en un trámite trabado y con constantes interrupciones.

El Ciclón intentó asumir el protagonismo a partir de la posesión del balón y algunos avances por las bandas, aunque le costó profundidad en los últimos metros y no logró inquietar con claridad al arquero rival. Huracán, por su parte, apostó a un planteo más replegado y a salir rápido de contra, sin éxito en la definición.

Las llegadas más peligrosas se dieron a cuentagotas y, en general, fueron aproximaciones que se diluyeron antes de transformarse en situaciones netas de gol. La falta de precisión y la firme respuesta de las defensas marcaron el desarrollo de los aburridos primeros 45 minutos.

Jordy Caicedo le dio la victoria a Huracán: Embed ¡GOLAZO DE HURACÁN Y DELIRIO EN EL DUCÓ! Gran cabezazo de Jordy Caicedo para el 1-0 del Globo ante San Lorenzo en el clásico.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/U2leCGZpun — SportsCenter (@SC_ESPN) February 8, 2026 El complemento comenzó de manera diferente, con una alegría para el cuadro local. Cuando sólo transcurrían 5 minutos, Ojeda recibió un lateral cercano al área rival y metió un centro que Jordy Caicedo desvió con un fulminante cabezazo que superó la resistencia del arquero Orlando Gill, convirtiéndose en el único desnivel de la tarde-noche.