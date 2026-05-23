Más allá de Leonel Vangioni, otros grandes jugadores de fútbol que pasaron por San Rafael

Leonel Vangioni, un gran jugador de fútbol que milita desde febrero en Riberas del Paraná de Villa Constitución donde disputa la Liga Regional Sud y donde se suponía cerraría su carrera dorada, pero en el último tiempo ha sido noticia, porque emigrará a su próximo destino y desafío futbolístico: San Rafael..

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Su incorporación despertó una atención importante en la zona por tratarse de un futbolista con amplia trayectoria y campeón internacional. Seguramente el desafío de buscar el ascenso con el Huracán, el Globo sureño le entusiasmó.

"Jerarquía, experiencia y una carrera llena de historia. Leonel Vangioni ya es parte del Globo. Campeón en Argentina y Europa, dueño de una trayectoria marcada por la entrega, el carácter y la mentalidad ganadora. Hoy toda esa experiencia llega a Pueblo Diamante para defender nuestros colores. Bienvenido Piri", publicó la entidad sanrafaelina confirmando la llegada del exquisito defensor.

El Globo sanrafaelino también está a punto de sumar otro jugador de amplia experiencia y trayectoria como Andrés Chávez un delantero con pasado en Boca, Huracán, San Pablo, Banfield, y Coquimbo Unido, entre otros tantos clubes del exterior, y que actualmente está en Almagro.

Con estos nombres para enmarcar en carteles de neón el objetivo de los Auriazules es ir en busca de una plaza en el Federal A. También suena el nombre de un tercer refuerzo un tal: Jonatan Maidana.

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Pero esto de traer refuerzo de nombres rimbombantes, con futbolistas de gran jerarquía, no es nuevo en la ciudad sureña. Es más destacaremos en este escrito grandes apellidos ilustres del balompié que nacieron en San Rafael, hicieron una carrera tremenda afuera del país y en varios casos retornaron a terminar su carrera como refuerzos en los clubes del departamento.

lucas gamba Lucas Gamba con la camiseta de Huracán Gentileza

Los ídolos sanrafaelinos

Es el caso de Juan Ferreyra, que estuvo en Rincón del Atuel, San Martin de Monte Coman, Pedal, Huracán Olimpia y Botafogo.

Lucas Gamba, empezó con la albiceleste de Argentino de San Rafael, Huracán de San Rafael, Huracán de Buenos Aires, Liga Deportiva Universitaria, Rosario Central y Sport Club Quiroga.

Jorge Cervera: Cuadro Benegas, Balloffet, Gimnasia de La Plata, Banfield y Belgrano de Córdoba.

Martin Villalonga, CD. Argentino de San Rafael, San Luis de San Rafael, Pedal, Independiente de Avellaneda y Racing y Lanús.

Rubén Andrés Cano, Pedal, Atlanta y Atlético Madrid

Darío Figueroa: Huracán, River, Quilmes, Yokohama Marinos y Caracas Futbol Club.

Gastón Hernández inició en Huracán de San Rafael, San Martin de San Juan y San Lorenzo de Almagro.

Julio Pedernera Julio Pedernera el más grande de los grandes dicen en San Rafael Gentileza

Julio Pedernera, uno de los ídolos máximos del futbol sanrafaelino, que empezó en Deportivo Argentino, pasó a Independiente Rivadavia, Quilmes, Rosario central, Platense, Vélez, Colon, Argentino de Rosario y culminó su fructífera carrera en Sportivo Pedal.

Adrián "Toto" Mahia: Vistió las casacas de Pedal, Belgrano, Juventud unida, CVruz Azul, Toros Neza, y Saprissa de Costa Rica.

Luis Rueda jugó en Pedal, San Martín de Monte Coman, Gimnasia y Tiro de Salta, Universidad de Chile. Gimnasia, talleres, Belgrano, Racing, Extremadura, entre otros.