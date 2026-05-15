15 de mayo de 2026 - 12:20

Pocos lo saben: por qué el área de fútbol tiene una medialuna en el borde y qué función cumple ese espacio

Se lo confunde con una zona especial para remates o tiros libres. Pero su utilidad aparece casi exclusivamente en los penales.

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Por Andrés Aguilera

El semicírculo o medialuna del área de fútbol suele pasar desapercibido, pero tiene una función muy concreta. No está marcado para decorar la cancha ni para ampliar el área penal: sirve para controlar la ubicación de los jugadores cuando se ejecuta un penal. La confusión aparece porque está pegado al borde del área grande.

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Sin embargo, ese arco no habilita al arquero, no marca una zona especial de remate y tampoco cambia las reglas de una falta común.

Qué función cumple el semicírculo

Durante un penal, todos los jugadores, excepto el ejecutante y el arquero, deben mantenerse a una distancia mínima de 9,15 metros del punto penal.

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El semicírculo sirve justamente para marcar esa distancia en la zona que queda fuera del área. Sin esa línea, sería más difícil controlar si un jugador se adelanta demasiado antes del remate.

Por eso se lo conoce como arco del área penal. Su radio está calculado desde el punto del penal, no desde la línea del área grande.

Por qué está afuera del área

La parte de la distancia que queda dentro del área no necesita otro dibujo, porque los jugadores ya deben permanecer afuera del área penal antes de la ejecución.

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El problema está en el espacio frontal, justo donde un jugador podría ubicarse cerca del punto penal sin entrar al área. Ahí aparece el semicírculo como referencia visual.

Si un futbolista pisa esa zona antes de que se ejecute el penal, puede considerarse invasión, según el caso y el efecto que tenga en la jugada.

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