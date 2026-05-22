Los títulos que ganó Pep Guardiola en Manchester City y cómo construyó una hegemonía histórica

El ciclo de Josep "Pep" Guardiola en Manchester City llegó a su final . Después de diez temporadas en el club inglés, el director técnico catalán anunció su salida tras conquistar la FA Cup y cerrar una era que transformó para siempre la historia de la institución.

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Sorpresa: Pep Guardiola se va del Manchester City tras 10 años como DT y 20 títulos

Desde su llegada en 2016, Guardiola no solo acumuló títulos: cambió la identidad futbolística del City, instaló una hegemonía inédita en Inglaterra y convirtió al club en uno de los equipos más dominantes del siglo XXI. En total, se marcha con 20 trofeos oficiales y cerca de 600 partidos dirigidos.

El dato refleja la magnitud de su legado: en apenas una década, el City ganó más títulos que en gran parte de sus 136 años previos de historia.

La gran obra de Guardiola fue construir una maquinaria casi imparable en la Premier League. Su idea de juego basada en la posesión, la presión alta y el control absoluto del balón redefinió el fútbol inglés y rompió récords históricos.

Conquistó seis Premier League, incluidas las históricas cuatro consecutivas entre 2021 y 2024. La campaña 2017/18 quedó marcada para siempre por los 100 puntos obtenidos, una cifra nunca antes alcanzada en Inglaterra.

Además, ganó tres FA Cup, cinco Copas de la Liga y tres Community Shield, consolidando un dominio nacional pocas veces visto.

La Champions que cambió todo para Guardiola y el Manchester City

La gran obsesión del City durante años fue la UEFA Champions League. Guardiola estuvo cerca varias veces, sufrió eliminaciones dolorosas y convivió con críticas constantes por no poder conquistar Europa pese a las millonarias inversiones del club.

Perdió una final ante Chelsea FC, cayó sorpresivamente ante Olympique Lyonnais y sufrió eliminaciones traumáticas frente al Real Madrid.

"Pep" Guardiola se va del Manchester City "Pep" Guardiola se va del Manchester City EFE

Pero la revancha llegó en 2023. Aquella noche en Estambul, el City venció al Inter de Milán y levantó la primera Champions de su historia gracias al gol de Rodri. El equipo completó además un triplete histórico junto con la Premier y la FA Cup.

Ese éxito continental abrió paso también a la Supercopa de Europa y al Mundial de Clubes de la FIFA.

Los títulos de Guardiola en el Manchester City

17 títulos nacionales

6 Premier League: 2017/18, 2018/19, 2020/21, 2021/22, 2022/23 y 2023/24

3 FA Cup: 2018/19, 2022/23 y 2025/26

5 Copas de la Liga: 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21 y 2025/26

3 Community Shield: 2018, 2019 y 2024

3 títulos internacionales

1 UEFA Champions League: 2022/23

1 Supercopa de Europa: 2023

1 Mundial de Clubes: 2023

Con esta etapa en Inglaterra, Guardiola alcanzó los 41 títulos oficiales como entrenador, sumando sus exitosos ciclos en FC Barcelona y FC Bayern Munich. De esta manera, quedó como el segundo técnico más ganador de la historia, solo detrás de Alex Ferguson.

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Pep Guardiola, el entrenador que entendió Manchester

Más allá de los títulos, Guardiola logró algo todavía más difícil: conectar emocionalmente con la ciudad y con los hinchas. Adoptó la cultura de Manchester, se movió en bicicleta por las calles, abrazó la identidad popular del club y construyó una relación especial con figuras icónicas como los hermanos Gallagher, fanáticos históricos del City.

En su despedida, incluso dejó una frase que sintetizó el vínculo con la ciudad: “No estén tristes porque me voy, sean felices. Oasis está de vuelta”.

"Pep" Guardiola se va del Manchester City "Pep" Guardiola se va del Manchester City EFE

Por el Etihad pasaron figuras fundamentales como Kevin De Bruyne, Sergio "Kun" Agüero, Erling Haaland, Rodri y Phil Foden, entre muchos otros.

También dejó rivalidades memorables, especialmente frente al Liverpool FC de Jürgen Klopp, en una de las competencias más intensas y espectaculares que tuvo la Premier League moderna.