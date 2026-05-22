22 de mayo de 2026 - 08:27

Sorpresa: Pep Guardiola se va del Manchester City tras 10 años como DT y 20 títulos

La noticia fue anunciada mediante un comunicado oficial difundido por la institución, en el que además se detalló que Guardiola continuará ligado al City Football Group en un nuevo rol institucional.

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Manchester City confirmó este viernes que el entrenador Pep Guardiola dejará su cargo al finalizar la temporada, poniendo fin a uno de los ciclos más exitosos en la historia del club inglés. Como principal candidato para sucederlo aparece el italiano Enzo Maresca.

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La noticia fue anunciada mediante un comunicado oficial difundido por la institución, en el que además se detalló que Guardiola continuará ligado al City Football Group en un nuevo rol institucional.

“Pep continuará su relación con el City Football Group asumiendo el rol de Embajador Global. En este puesto, brindará asesoramiento técnico a los clubes del grupo y trabajará en proyectos y colaboraciones específicas”, señaló el club en el escrito al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

El entrenador catalán arribó al Manchester City en julio de 2016 y desde entonces construyó una etapa histórica para la entidad inglesa. Bajo su conducción, el equipo conquistó 20 títulos y se consolidó como una de las grandes potencias del fútbol europeo.

Durante su ciclo, Guardiola revolucionó el estilo de juego del club y logró múltiples consagraciones en la Premier League, además de títulos nacionales e internacionales que marcaron una era dorada para los “Citizens”.

Ante la salida del técnico español, el nombre que toma fuerza para reemplazarlo es el de Enzo Maresca, quien ya conoce la estructura del club tras haber trabajado anteriormente dentro del grupo deportivo del Manchester City.

Los titulos de Pep

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