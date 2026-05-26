Tantos esteroides por un solo récord: la polémica que dejó el cierre de los Enhanced Games en Las Vegas

Los controvertidos Enhanced Games cerraron este domingo su primera edición en Las Vegas (EE.UU.) con apenas un récord no oficial y un debate internacional con cuestionamientos por el uso abierto de esteroides anabólicos para mejorar el rendimiento.

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Qué son los Enhanced Games: la nueva competencia deportiva que permite el doping entre sus participantes

El único atleta que logró superar una marca mundial fue el nadador griego Kristian Gkolomeev, quien ganó los 50 metros libres con un tiempo de 20.81 segundos. Sin embargo, la marca no será reconocida oficialmente debido a que la competencia permite el uso de dopaje y también de trajes tecnológicos prohibidos en torneos regulados.

El registro quedó apenas 0.07 segundos por debajo del récord oficial del australiano Cameron McEvoy, que había establecido 20.88 segundos meses atrás.

La diferencia terminó alimentando aún más las críticas al evento de los Enhanced Games, que había prometido una revolución deportiva basada en atletas “mejorados” físicamente.

Finalmente, pese al uso masivo de testosterona, hormona de crecimiento y esteroides anabólicos, la catarata de récords anunciada nunca llegó.

El nadador griego Kristian Gkolomeev, único atleta en marcar un récord (no oficial) en los Enhanced Games 2026 El nadador griego Kristian Gkolomeev, único atleta en marcar un récord (no oficial) en los Enhanced Games 2026 Getty

Enhanced Games con dopaje permitido y premios millonarios

Los Enhanced Games reunieron a 42 atletas entre nadadores, velocistas y levantadores de pesas. Según datos difundidos por la propia organización, el 91% utilizó testosterona y el 79% hormona de crecimiento humano durante sus entrenamientos.

El evento ofrecía incentivos económicos inéditos: un millón de dólares para quienes rompieran récords mundiales y 250 mil dólares para los ganadores de distintas disciplinas.

Enhanced Games, cuestionados por el uso de esteroides en atletas Enhanced Games, cuestionados por el uso de esteroides en atletas Getty

Gkolomeev, tras su victoria, celebró el resultado y aseguró que buscará mejorar aún más la marca. “Ha sido una carrera fantástica. Lo he conseguido”, afirmó el griego luego de embolsar el premio millonario.

Sin embargo, distintos organismos deportivos y médicos volvieron a rechazar de plano la competencia, advirtiendo sobre los riesgos físicos y éticos del modelo impulsado por los organizadores.

Entre los principales inversores de los Enhanced Games aparecen el empresario tecnológico Peter Thiel (cofundador de Paypal) y Donald Trump Jr.

La competencia se realizó en un complejo especialmente construido junto a un casino de Las Vegas y buscó posicionarse como una alternativa a los eventos tradicionales regulados por agencias antidopaje.

Especialistas en salud advirtieron que muchas de las sustancias utilizadas pueden provocar daños cardíacos, hepáticos y renales, además de posibles consecuencias mortales a largo plazo.

El nadador estadounidense Cody Miller salió de su retiro para competir en los Enhanced Games 2026 El nadador estadounidense Cody Miller salió de su retiro para competir en los Enhanced Games 2026 Getty

Aun así, los organizadores de los Enhanced Games defendieron el proyecto y sostuvieron que todos los productos utilizados están aprobados por las autoridades sanitarias de Estados Unidos. También rechazaron las críticas sobre la validez de los tiempos registrados y aseguraron que el sistema de cronometraje utilizado (Primetime Timing) estaba certificado internacionalmente.

Paradójicamente, algunos de los triunfos más resonantes del torneo llegaron de la mano de atletas que aseguraron competir sin dopaje, como el estadounidense Hunter Armstrong en los 50 metros espalda, y los velocistas Fred Kerley y Tristan Evelyn en los 100 metros llanos.