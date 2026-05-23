Qué son los Enhanced Games: la nueva competencia deportiva que permite el doping entre sus participantes.

Mientras las principales federaciones deportivas del mundo refuerzan los controles antidopaje, en Las Vegas comenzó una competencia que propone romper por completo con ese modelo. Se trata de los Enhanced Games, un evento que habilita el uso de sustancias prohibidas en el deporte profesional y que ya desató una fuerte polémica dentro del ámbito olímpico y federativo.

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La primera edición del certamen se desarrolla entre el 21 y el 24 de mayo y reúne a atletas dispuestos a competir sin las restricciones impuestas en los Juegos Olímpicos y otros torneos oficiales. Los participantes pueden utilizar testosterona, esteroides, hormona de crecimiento y diferentes métodos de potenciación física que actualmente están prohibidos por los organismos antidopaje.

Según los organizadores, el objetivo de la competencia es combinar “rendimiento humano de élite con innovación”, bajo una filosofía que presenta a los Enhanced Games como “el futuro del deporte”.

La competencia inaugural incluye disciplinas de natación, atletismo y halterofilia. Además, ofrece una bolsa de premios superior a los cinco millones de dólares y promete entregar un millón adicional a cualquier atleta que logre romper un récord mundial durante el evento.

La propuesta gira alrededor de una idea central: permitir que la ciencia, la tecnología y el mejoramiento físico jueguen un papel activo en la evolución del rendimiento deportivo.

Para los impulsores del proyecto, las restricciones antidopaje actuales limitan el potencial humano y frenan avances científicos que podrían transformar el deporte de alto rendimiento.

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Quiénes financian el proyecto

Detrás de los Juegos Mejorados aparece un grupo de empresarios e inversores vinculados al sector tecnológico y financiero. La iniciativa fue fundada por Aron D’Souza, un abogado australiano que en 2025 fue incluido por la revista Time entre las 100 personas más influyentes en la salud global.

El proyecto también cuenta con respaldo económico de Peter Thiel, reconocido por ser cofundador de PayPal y uno de los primeros inversores externos de Facebook.

Entre los financiadores además aparece Donald Trump Jr., hijo mayor del presidente de Estados Unidos. Según trascendió, los organizadores incluso buscaron una ronda de financiamiento cercana a los 300 millones de dólares con participación de fondos soberanos internacionales.

Peter Thiel

El nadador que rompió marcas bajo potenciación física

Uno de los casos más representativos del espíritu de los Enhanced Games es el del nadador griego Kristian Gkolomeev.

A los 31 años, una edad que muchos especialistas consideran cercana al declive de la velocidad pura en natación, registró una marca de 20,89 segundos en los 50 metros libres, un tiempo inferior al récord mundial oficial y 0,55 segundos más rápido que su mejor marca previa.

Agencia Mundial Antidopaje, World Aquatics y US SwimmingEl rendimiento generó enorme repercusión porque fue conseguido bajo un programa de potenciación física que incluyó sustancias para mejorar el desempeño y el uso de un traje tecnológico de poliuretano prohibido desde 2010 por las autoridades internacionales de natación.

Los organizadores exhiben ese resultado como una prueba de concepto de su modelo deportivo y como ejemplo de lo que consideran una nueva etapa impulsada por la ciencia aplicada al rendimiento humano.

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El rechazo de las federaciones deportivas

La aparición de los Enhanced Games provocó una reacción inmediata de las organizaciones deportivas tradicionales. World Aquatics anunció que cualquier atleta que participe o apoye el evento quedará excluido de sus competencias oficiales.

Por su parte, Sebastian Coe, máxima autoridad de World Athletics, advirtió sobre posibles sanciones y suspensiones para quienes se sumen al proyecto.

La respuesta de los organizadores no tardó en llegar. Los Enhanced Games presentaron una demanda antimonopolio por 800 millones de dólares contra la Agencia Mundial Antidopaje, World Aquatics y US Swimming.