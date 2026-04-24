Ni correr ni hacer pesas: los estudios confirman cuál es el deporte que puede rejuvenecerte hasta 10 años

Hacer ejercicio con frecuencia mejora la salud y ayuda a vivir más tiempo, pero no todas las disciplinas ofrecen el mismo impacto. Estudios extendidos durante 25 años permitió identificar cuál es el deporte que más años puede agregar a la esperanza de vida, y el resultado ubicó al tenis por encima del resto con una diferencia considerable frente a otras actividades populares.

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Estudios extendidos durante 25 años permitió identificar cuál es el deporte que más años puede agregar a la esperanza de vida, y el resultado ubicó al tenis por encima del resto.

Si tenés una raqueta de tenis vieja o rota, tenés un tesoro el paso a paso para convertirla en 2 objetos útiles (1)

La investigación conocida como Estudio del Corazón de la Ciudad de Copenhague siguió durante un cuarto de siglo a 8.577 personas y comparó los beneficios de distintos deportes en relación con la longevidad. El análisis mostró que quienes practicaban tenis sumaban en promedio 9,7 años más de vida en comparación con quienes no realizaban ninguna actividad física regular.

Detrás del tenis aparecieron otras disciplinas con resultados también positivos , aunque bastante más bajos. El bádminton ocupó el segundo lugar con 6,2 años extra, seguido por el fútbol con 4,7 años, el ciclismo con 3,7, la natación con 3,4 y el atletismo con 3,2 años adicionales.

Estos datos coincidieron con otra investigación independiente que analizó a más de 80.000 adultos voluntarios. En ese trabajo se observó que los deportes de raqueta lograban una reducción del 47% en la mortalidad general y una disminución del 56% en la mortalidad cardiovascular, cifras superiores a las registradas en la natación y en otras rutinas aeróbicas tradicionales.

Por qué los deportes de raqueta ofrecen mayores beneficios

El médico especialista en neurociencia Daniel Amen explicó que el impacto positivo de disciplinas como el tenis, el pádel o el bádminton se debe a una combinación poco habitual de factores físicos, mentales y sociales.

Desde el punto de vista corporal, estos deportes exigen sprints cortos, cambios bruscos de dirección y un esfuerzo aeróbico sostenido. Esa mezcla permite trabajar al mismo tiempo fibras musculares de contracción rápida y lenta, algo que no suele ocurrir en ejercicios cardiovasculares más lineales como correr o andar en bicicleta.

Además, el componente cognitivo también tiene un peso importante. En cada punto, el jugador debe interpretar la trayectoria de la pelota, calcular velocidades, ángulos y respuestas en cuestión de segundos. Esa coordinación constante entre ojos, manos y toma de decisiones fortalece conexiones neuronales que pueden ayudar a proteger el cerebro frente al deterioro cognitivo con el paso de los años.

El valor social también influye en la longevidad

Otro aspecto que diferencia a los deportes de raqueta es la interacción social. A diferencia de actividades individuales como correr o nadar, estas disciplinas requieren siempre la presencia de otra persona al otro lado de la red.

Según Amen, ese vínculo genera beneficios neuroquímicos relevantes que el entrenamiento en soledad no produce con la misma intensidad. Incluso recordó que mantener una conexión social sólida puede aumentar por sí sola en un 50% las probabilidades de vivir más años.

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La principal conclusión de ambas investigaciones es clara: cuando el objetivo no solo es mantenerse activo sino también ganar años de vida, no todos los ejercicios ofrecen el mismo resultado. Elegir deportes como el tenis, el pádel o el bádminton podría representar una de las decisiones más efectivas para cuidar la salud física, mental y cardiovascular a largo plazo.