Mezclar sal y miel antes de hacer ejercicio: la alternativa barata y natural para jóvenes y adultos mayores

La combinación de miel y sal como como alternativa antes de realizar ejercicio ganó popularidad en redes sociales, donde influencers del mundo fitness comenzaron a consumirla como opción natural para mejorar el rendimiento físico. La práctica consiste en ingerir una pequeña cantidad de miel junto con una pizca de sal antes de entrenar, ya sea disuelta en agua o directamente.

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El auge de esta mezcla se explica por su simpleza y por el atractivo de lo natural frente a los suplementos tradicionales. En muchos casos es una opción accesible que evita compuestos artificiales . Sin embargo, el crecimiento de su popularidad también generó cuestionamientos sobre su efectividad real, especialmente desde el ámbito científico y profesional del entrenamiento físico.

- Algunas personas optan por mezclar una o dos cucharaditas de miel con una pizca de sal en agua tibia y beberla antes de entrenar.

- Otras prefieren colocar la miel en la mano, añadir sal y consumirla directamente. Ambas variantes cumplen la misma función, aunque la versión líquida resulta más práctica en términos cotidianos.

También suele recomendarse el uso de sal rosa del Himalaya por su contenido mineral. Sin embargo, la diferencia con la sal común es insignificante en términos prácticos, ya que los minerales presentes aparecen en cantidades muy bajas.

Mezclar sal y miel antes de hacer ejercicio Legion Athletics

Qué beneficios se le atribuyen

- Entre los efectos más mencionados aparece el aporte de energía rápida. La miel contiene carbohidratos simples que el organismo convierte en glucosa de forma veloz. Esto puede traducirse en un leve aumento de energía antes del entrenamiento, sobre todo si la persona no ha comido recientemente.

- Otro argumento frecuente es la reposición de electrolitos. La sal aporta sodio, un mineral clave en el equilibrio de líquidos del cuerpo. A su vez, la miel contiene pequeñas cantidades de otros minerales. Sin embargo, este efecto solo cobra relevancia en entrenamientos prolongados o con alta sudoración.

- También se menciona la mejora de la hidratación. El sodio ayuda a retener agua en el organismo, lo que puede resultar útil en contextos de ejercicio intenso o en ambientes calurosos. Además, algunos defensores destacan el contenido antioxidante de la miel, aunque su impacto en una dosis puntual antes del entrenamiento es limitado.

Lo que muestra la evidencia

Desde una perspectiva científica, los beneficios de esta mezcla son igual de beneficiosos a los de otras alternativas.

- La miel funciona como cualquier otro carbohidrato de rápida absorción.

- En cuanto a la sal, su utilidad depende del contexto. Es especialmente útil en entrenamientos largos, intensos y con sudoración elevada, donde contribuye a mantener la hidratación.

Mezclar sal y miel antes de hacer ejercicio Legion Athletics

Posibles efectos secundarios

El consumo excesivo de miel puede generar picos de glucosa seguidos de una caída de energía, lo que afecta el rendimiento. Por otro lado, una ingesta elevada de sal puede provocar hinchazón o malestar digestivo, especialmente si se combina con una alta ingesta de líquidos en entrenamientos cortos.