Estuvo en millones de hogares durante décadas: hoy este antiguo sifón puede valer una fortuna

Los ejemplares con mallas metálicas o nombres de ciudades grabados en el cristal alcanzan los precios más altos por su escasez y peso histórico en el mercado.

El clásico sifón de vidrio coloreado ha dejado de ser un simple envase de agua con gas para transformarse en una pieza de colección altamente cotizada. Presente en el hogar argentino desde el siglo XIX, este utensilio vive un renacimiento en tiendas especializadas y proyectos de interiorismo que apuestan por la estética vintage.

El sifón de vidrio grueso y pico metálico fue, durante décadas, el protagonista indiscutible de las cocinas y cafeterías locales. Hoy, su función original ha quedado en segundo plano frente a su valor decorativo. Los amantes del diseño retro los utilizan como floreros, lámparas o simples piezas de exhibición en estanterías, aprovechando la variedad de colores y texturas que ofrecen los modelos originales.

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Cómo reconocer si tu sifón antiguo es una pieza de valor histórico Para determinar si un sifón es una antigüedad real o una reproducción moderna, es necesario observar el material. Los ejemplares auténticos se caracterizan por un vidrio soplado de gran espesor y tonalidades profundas como el azul, el verde o el rojo. Además, suelen ser significativamente más pesados que los objetos decorativos actuales, llegando a incluir mallas metálicas protectoras alrededor del cuerpo de cristal en algunos modelos específicos.

Otro detalle fundamental es el pico. Las piezas más valiosas conservan el cabezal de metal pesado, muchas veces con grabados originales que indican el nombre del fabricante o la ciudad de origen. Si el objeto mantiene su válvula original y no presenta un nivel crítico de oxidación, su precio en el mercado de subastas y ferias de antigüedades se incrementa considerablemente. Los coleccionistas buscan especialmente aquellos que cuentan una historia local a través de sus marcas impresas.

image Por qué el mercado de antigüedades revalorizó al sifón de vidrio La tendencia vintage ha impulsado que estos objetos no solo se exhiban, sino que se integren funcionalmente en hogares y locales comerciales. En bares y rincones temáticos, el sifón aporta un aire de nostalgia que conecta la historia cotidiana del siglo pasado con el presente. Esta revalorización ha generado un circuito comercial donde los precios varían según la rareza del color del vidrio y el estado de conservación de los componentes metálicos. Recuperar estos envases de los depósitos familiares puede traducirse en un beneficio económico inesperado. Mientras que algunos los ven como trastos viejos, el ojo entrenado del coleccionista identifica en ellos un patrimonio estético que ya no se fabrica. La combinación de historia, peso y diseño sigue haciendo del sifón un elemento destacado en el mercado de la decoración actual.