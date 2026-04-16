16 de abril de 2026 - 17:57

Estudios muestran cual es la hora del día ideal para hacer ejercicio y ver los mejores resultados

La diferencia en el impacto de tu rutina de entrenamiento puede estar en el horario del día en el que se realiza.

Después de los 70 ni caminatas ni gimnasio, este patrón de ejercicio puede mejorar significativamente su esperanza de vida (3)
Por Redacción Por Las Redes

Muchas rutinas de entrenamiento y ejercicio fracasan no por falta de voluntad, sino por una desalineación entre el momento elegido para ejercitarse y el funcionamiento biológico del cuerpo. En ese punto aparece el cronotipo, un factor que determina si una persona rinde mejor por la mañana o por la tarde y que influye directamente en la adherencia al ejercicio.

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Muchas rutinas de entrenamiento y ejercicio fracasan no por falta de voluntad, sino por una desalineaci&oacute;n entre el momento elegido para ejercitarse.

Muchas rutinas de entrenamiento y ejercicio fracasan no por falta de voluntad, sino por una desalineación entre el momento elegido para ejercitarse.

El impacto del entrenamiento en la salud está probado: reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares, mejora el metabolismo y fortalece el sistema general. Sin embargo, no todas las personas obtienen los mismos resultados ni logran sostener el hábito. La diferencia puede estar en el horario.

El error de entrenar contra el propio ritmo

Un estudio publicado en Open Heart analizó a adultos con riesgo cardiovascular durante 12 semanas. Todos realizaron ejercicio aeróbico regular, pero divididos en dos grupos: quienes entrenaban en horarios alineados con su cronotipo y quienes lo hacían en momentos opuestos a su ritmo biológico.

Aunque ambos grupos mostraron mejoras, los resultados fueron más marcados en quienes respetaron su reloj interno. Presentaron mejor presión arterial, mayor capacidad aeróbica, mejores indicadores metabólicos y una calidad de sueño superior.

ejercicios después de los 50 años
Este simple entrenamiento deja el cuerpo más despierto y con mayor energía.

Este simple entrenamiento deja el cuerpo más despierto y con mayor energía.

Por qué afecta la constancia

Entrenar en un horario que no coincide con el momento de mayor activación del cuerpo implica un esfuerzo extra. La percepción de fatiga aumenta, el rendimiento baja y la experiencia se vuelve menos sostenible.

Esto explica un patrón frecuente: inicio con motivación alta y abandono progresivo. No se trata únicamente de disciplina, sino de incompatibilidad entre la exigencia física y el estado fisiológico.

ejercicio para cintura

Beneficios de alinear ejercicio y biología

Cuando el entrenamiento se ajusta al cronotipo, el cuerpo responde mejor en múltiples niveles:

- Mayor eficiencia en el esfuerzo físico

- Mejor regulación de la glucosa y el colesterol

- Reducción de la presión arterial

- Mejora en la calidad del sueño

- Mayor probabilidad de sostener la rutina

Este enfoque se conoce como cronoejercicio y forma parte de una tendencia hacia prácticas más personalizadas.

sentadillas según la edad
Este movimiento es uno de los ejercicios principales para un cuerpo sano y ágil.

Este movimiento es uno de los ejercicios principales para un cuerpo sano y ágil.

Un cambio de enfoque

El modelo tradicional plantea que cualquier momento es válido para entrenar. La evidencia sugiere lo contrario: el horario influye en la calidad del resultado.

La clave no está solo en entrenar, sino en hacerlo cuando el cuerpo tiene mayor capacidad de respuesta. Ajustar ese factor puede transformar tanto el rendimiento como la continuidad del hábito.

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