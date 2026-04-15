Caminar es bueno, pero los expertos recomiendan este ejercicio para las personas mayores de 65 años

El paso del tiempo impacta de forma gradual en la estabilidad corporal. Muchas personas comienzan a notar inseguridad al caminar, dificultad para girar o menor control al levantarse. Uno de los ejercicios más recomendados por los expertos es el conocido como caminar sentado .

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Uno de los ejercicios más recomendados por los expertos es el conocido como caminar sentado.

Se trata de una práctica accesible que replica el gesto de la marcha sin necesidad de desplazarse, lo que reduce el riesgo y facilita su incorporación diaria.

En qué consiste y cómo se realiza este ejercicio

El ejercicio parte de una posición básica: sentado en una silla firme, sin ruedas, con los pies apoyados en el suelo.

- Desde ahí, se eleva una rodilla aproximadamente 30 centímetros, manteniendo la espalda recta y el tronco estable.

- Luego se baja la pierna de forma controlada y se repite el movimiento con la otra.

El patrón es alternado, imitando el ritmo natural al caminar. La clave no está en la velocidad, sino en el control del movimiento.

Qué músculos activa y por qué mejora el equilibrio

Aunque parece un gesto simple, involucra varios grupos musculares esenciales:

- Flexores de cadera, responsables de elevar la pierna

- Cuádriceps, que sostienen el movimiento

- Glúteos, que estabilizan la pelvis

- Abdomen y zona lumbar, que mantienen el equilibrio del tronco

Este trabajo conjunto refuerza la base corporal necesaria para desplazarse con seguridad. A su vez, entrena la respuesta del cuerpo frente a pequeños desequilibrios.

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Variantes que potencian el ejercicio

A medida que se gana control, se pueden incorporar modificaciones que aumentan la coordinación:

- Sincronizar brazos y piernas: al subir la rodilla derecha, avanzar el brazo izquierdo

- Abrir brazos y piernas al mismo tiempo y volver al centro

- Realizar giros suaves para acercar la mano contraria a la rodilla elevada

Estas variantes activan la coordinación cruzada y fortalecen la musculatura lateral del abdomen, clave para evitar caídas hacia los costados.

El rol de la postura

La posición del cuerpo define la efectividad del ejercicio. Mantener la espalda recta permite que el abdomen y la zona lumbar trabajen de forma activa. Si el cuerpo se recuesta, el esfuerzo disminuye y el beneficio se reduce.

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Un hábito que impacta en la vida diaria

La inactividad, muchas veces asociada al miedo a caerse, acelera la pérdida de fuerza y estabilidad. Incorporar ejercicios seguros rompe ese ciclo.

Repetir este movimiento unos minutos al día mejora la coordinación, refuerza la musculatura y aumenta la seguridad en acciones básicas como caminar, levantarse o girar. No apunta al rendimiento físico, sino a sostener la independencia funcional con el paso del tiempo.