Solo con caminar no alcanza: el ejercicio recomendado por expertos para personas mayores de 60 años

Incorporar el hábito del ejercicio a partir de los 60 años se consolida como una herramienta efectiva para sostener la independencia y mejorar la calidad de vida. Con el envejecimiento aparecen cambios naturales como la pérdida de masa muscular y la reducción de la flexibilidad, factores que afectan la estabilidad corporal .

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Según expertos existe una práctica que ofrece una alternativa segura, adaptable y de bajo impacto para mantener el cuerpo activo sin someterlo a exigencias excesivas.

El paso del tiempo modifica la forma en que el cuerpo responde al movimiento . Acciones cotidianas como caminar, agacharse o subir escaleras dependen de la movilidad y del control corporal. Cuando esas capacidades disminuyen, aumenta el riesgo de caídas, una de las principales causas de lesiones en adultos mayores. Trabajar la movilidad deja de ser un complemento y pasa a ser una necesidad concreta.

El yoga integra movimiento, respiración y atención corporal. Esta combinación permite mejorar distintas funciones sin generar impacto ni sobrecarga. A diferencia de otras actividades más intensas, se ajusta al ritmo individual y respeta los límites físicos.

Entre sus efectos más relevantes:

- Mejora el equilibrio y reduce el riesgo de caídas

- Aumenta la flexibilidad y facilita movimientos diarios

- Fortalece la musculatura de forma progresiva

- Disminuye la rigidez en articulaciones y espalda

- Mejora la coordinación y el control del cuerpo

- Favorece el bienestar mental a través de la respiración

ejercicios después de 60 años El yoga intenta poses sin exigir el cuerpo en exceso. WEB

Claves para empezar de forma segura

El enfoque correcto no apunta al rendimiento, sino a la adaptación. La práctica debe construirse desde la conciencia corporal y no desde la exigencia.

- Realizar movimientos lentos y controlados

- Evitar forzar posturas o superar límites personales

- Priorizar la alineación sobre la profundidad

- Mantener una respiración constante y consciente

- Entrar y salir de cada postura de manera gradual

- Observar las sensaciones del cuerpo durante toda la práctica

El acompañamiento profesional resulta útil al inicio, especialmente en clases orientadas a personas mayores, donde los ejercicios se adaptan a distintas capacidades.

Yoga

Un objetivo concreto: sostener la autonomía

El valor del yoga en esta etapa no reside en la intensidad, sino en la constancia. Prácticas breves y sostenidas en el tiempo generan mejoras visibles en equilibrio, postura y seguridad al moverse.

No se requiere experiencia previa. El punto de partida es el estado actual del cuerpo. A partir de ahí, cada avance contribuye a mantener la independencia y reducir el riesgo de lesiones.

El resultado no es solo físico. La práctica regular también impacta en la confianza y en la percepción del propio cuerpo, dos factores que influyen directamente en la calidad de vida.