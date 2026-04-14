14 de abril de 2026 - 15:30

Solo con caminar no alcanza: el ejercicio recomendado por expertos para personas mayores de 60 años

Existe una práctica que ofrece una alternativa segura, adaptable y de bajo impacto para mantener el cuerpo activo sin someterlo a exigencias excesivas.

Los 5 ejercicios intentan cuidar las articulaciones.

Los 5 ejercicios intentan cuidar las articulaciones.

Foto:

WEB
Por Andrés Aguilera

Leé además

Estos ejercicios sirven para evitar la dolorosa joroba que genera el trabajo con computadora.

¿Venís de una lesión?: 6 recomendaciones de expertos para volver al ejercicio sin sufrir

Por Redacción
Estos son tres ejercicios que evitan el deterioro cognitivo 

3 ejercicios físicos que evitan el deterioro cognitivo en mayores de 65 años

Por Alejo Zanabria

Según expertos existe una práctica que ofrece una alternativa segura, adaptable y de bajo impacto para mantener el cuerpo activo sin someterlo a exigencias excesivas.

Retiro de Ashtanga Yoga en Cacheuta

El paso del tiempo modifica la forma en que el cuerpo responde al movimiento. Acciones cotidianas como caminar, agacharse o subir escaleras dependen de la movilidad y del control corporal. Cuando esas capacidades disminuyen, aumenta el riesgo de caídas, una de las principales causas de lesiones en adultos mayores. Trabajar la movilidad deja de ser un complemento y pasa a ser una necesidad concreta.

Yoga

El ejercicio que mejor se adapta a esta etapa

El yoga integra movimiento, respiración y atención corporal. Esta combinación permite mejorar distintas funciones sin generar impacto ni sobrecarga. A diferencia de otras actividades más intensas, se ajusta al ritmo individual y respeta los límites físicos.

Entre sus efectos más relevantes:

- Mejora el equilibrio y reduce el riesgo de caídas

- Aumenta la flexibilidad y facilita movimientos diarios

- Fortalece la musculatura de forma progresiva

- Disminuye la rigidez en articulaciones y espalda

- Mejora la coordinación y el control del cuerpo

- Favorece el bienestar mental a través de la respiración

ejercicios después de 60 años
El yoga intenta poses sin exigir el cuerpo en exceso.

El yoga intenta poses sin exigir el cuerpo en exceso.

Claves para empezar de forma segura

El enfoque correcto no apunta al rendimiento, sino a la adaptación. La práctica debe construirse desde la conciencia corporal y no desde la exigencia.

- Realizar movimientos lentos y controlados

- Evitar forzar posturas o superar límites personales

- Priorizar la alineación sobre la profundidad

- Mantener una respiración constante y consciente

- Entrar y salir de cada postura de manera gradual

- Observar las sensaciones del cuerpo durante toda la práctica

El acompañamiento profesional resulta útil al inicio, especialmente en clases orientadas a personas mayores, donde los ejercicios se adaptan a distintas capacidades.

Yoga

Un objetivo concreto: sostener la autonomía

El valor del yoga en esta etapa no reside en la intensidad, sino en la constancia. Prácticas breves y sostenidas en el tiempo generan mejoras visibles en equilibrio, postura y seguridad al moverse.

No se requiere experiencia previa. El punto de partida es el estado actual del cuerpo. A partir de ahí, cada avance contribuye a mantener la independencia y reducir el riesgo de lesiones.

El resultado no es solo físico. La práctica regular también impacta en la confianza y en la percepción del propio cuerpo, dos factores que influyen directamente en la calidad de vida.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Las claves del ejercicio físico, después de los 70 años

Mejor que caminar o andar en bicicleta: el mejor ejercicio para tu corazón que podés hacer en cualquier lugar

Por Redacción
Este dispositivo electrónico contiene casi 500 miligramos de oro.

El dispositivo electrónico que todos descartan y contiene casi 500 miligramos de oro de 22 quilates

Por Alejo Zanabria
Lo sorprendente de este aparato es que no usa vapor, ni radiación como el microondas y prepara distintos alimentos a la vez.

El microondas tiene los días contados: los electrodomésticos que serán tendencia durante todo el 2026

Por Daniela Leiva
la nueva tendencia de otono en el hogar: tres plantas que crecen en el agua y perfuman toda tu casa

La nueva tendencia de otoño en el hogar: tres plantas que crecen en el agua y perfuman toda tu casa

Por Andrés Aguilera