Solo con caminar no alcanza: el ejercicio recomendado por expertos para personas mayores de 60 años

Según expertos existe una práctica que ofrece una alternativa segura, adaptable y de bajo impacto para mantener el cuerpo activo sin someterlo a exigencias excesivas.
El paso del tiempo modifica la forma en que el cuerpo responde al movimiento. Acciones cotidianas como caminar, agacharse o subir escaleras dependen de la movilidad y del control corporal. Cuando esas capacidades disminuyen, aumenta el riesgo de caídas, una de las principales causas de lesiones en adultos mayores. Trabajar la movilidad deja de ser un complemento y pasa a ser una necesidad concreta.
El ejercicio que mejor se adapta a esta etapa
El yoga integra movimiento, respiración y atención corporal. Esta combinación permite mejorar distintas funciones sin generar impacto ni sobrecarga. A diferencia de otras actividades más intensas, se ajusta al ritmo individual y respeta los límites físicos.
Entre sus efectos más relevantes:
- Mejora el equilibrio y reduce el riesgo de caídas
- Aumenta la flexibilidad y facilita movimientos diarios
- Fortalece la musculatura de forma progresiva
- Disminuye la rigidez en articulaciones y espalda
- Mejora la coordinación y el control del cuerpo
- Favorece el bienestar mental a través de la respiración
Claves para empezar de forma segura
El enfoque correcto no apunta al rendimiento, sino a la adaptación. La práctica debe construirse desde la conciencia corporal y no desde la exigencia.
- Realizar movimientos lentos y controlados
- Evitar forzar posturas o superar límites personales
- Priorizar la alineación sobre la profundidad
- Mantener una respiración constante y consciente
- Entrar y salir de cada postura de manera gradual
- Observar las sensaciones del cuerpo durante toda la práctica
El acompañamiento profesional resulta útil al inicio, especialmente en clases orientadas a personas mayores, donde los ejercicios se adaptan a distintas capacidades.
Un objetivo concreto: sostener la autonomía
El valor del yoga en esta etapa no reside en la intensidad, sino en la constancia. Prácticas breves y sostenidas en el tiempo generan mejoras visibles en equilibrio, postura y seguridad al moverse.
No se requiere experiencia previa. El punto de partida es el estado actual del cuerpo. A partir de ahí, cada avance contribuye a mantener la independencia y reducir el riesgo de lesiones.
El resultado no es solo físico. La práctica regular también impacta en la confianza y en la percepción del propio cuerpo, dos factores que influyen directamente en la calidad de vida.