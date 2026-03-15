Adiós al dolor de cintura: los 4 ejercicios fáciles de practicar en casa para personas mayores de 60 años

El dolor de cintura es una molestia frecuente en personas mayores de 60 años y suele aparecer por debilidad muscular, sedentarismo o pérdida natural de fuerza en el tronco. Especialistas en actividad física señalan que ciertos ejercicios suaves pueden fortalecer la zona lumbar y mejorar la estabilidad corporal sin exigir demasiado al cuerpo ni utilizar pesas o equipamiento complejo.

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Incorporar movimientos controlados y de bajo impacto puede ayudar a sostener mejor la columna vertebral y disminuir las molestias en la zona lumbar. Cuando se realizan con constancia, estos ejercicios favorecen la movilidad y el equilibrio general. La recomendación habitual es practicarlos entre tres y cuatro veces por semana, siempre respetando pausas de descanso entre series.

El fortalecimiento del tronco es clave para proteger la columna vertebral y reducir tensiones en la cintura. Los especialistas en actividad física del sitio My Personal Trainer recomiendan ejercicios suaves que activen los músculos abdominales y lumbares sin generar impactos fuertes.

Este ejercicio se realiza sentado en una silla con la espalda recta y los pies apoyados en el suelo. Consiste en contraer suavemente el abdomen durante algunos segundos y luego relajarlo.

El movimiento fortalece la musculatura abdominal profunda, que cumple un papel fundamental en el soporte de la columna vertebral.

2. Ejercicio del perro pájaro

El movimiento conocido como “perro pájaro” se realiza en posición de cuatro apoyos. Desde esa postura se extiende un brazo hacia adelante y la pierna opuesta hacia atrás.

Este ejercicio ayuda a trabajar la coordinación y fortalece simultáneamente los músculos del abdomen, la espalda y las caderas.

3. Puente

El puente se realiza acostado boca arriba con las rodillas flexionadas y los pies apoyados en el suelo. Desde esa posición se eleva la cadera lentamente hasta formar una línea recta entre hombros y rodillas.

Este ejercicio fortalece glúteos y músculos lumbares, lo que contribuye a reducir la carga sobre la zona de la cintura.

4. Plancha modificada

La plancha modificada es una versión más suave de la plancha tradicional. Puede realizarse apoyando las rodillas en el suelo para disminuir la intensidad.

Este movimiento fortalece el abdomen y mejora la estabilidad del tronco, ayudando a proteger la zona lumbar durante las actividades cotidianas.

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El dolor de cintura en adultos mayores puede reducirse con ejercicios simples que fortalezcan la musculatura del tronco. Siguiendo estas prácticas semanales, el ejercicio será constante y el dolor un problema del pasado.