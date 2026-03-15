Adiós al dolor de cintura: los 4 ejercicios fáciles de practicar en casa para personas mayores de 60 años

El dolor de cintura es una molestia frecuente en personas mayores de 60 años y suele aparecer por debilidadmuscular, sedentarismo o pérdida natural de fuerza en el tronco. Especialistas en actividad física señalan que ciertos ejercicios suaves pueden fortalecer la zona lumbar y mejorar la estabilidad corporal sin exigir demasiado al cuerpo ni utilizar pesas o equipamiento complejo.
Incorporar movimientos controlados y de bajo impacto puede ayudar a sostener mejor la columna vertebral y disminuir las molestias en la zona lumbar. Cuando se realizan con constancia, estos ejercicios favorecen la movilidad y el equilibrio general. La recomendación habitual es practicarlos entre tres y cuatroveces por semana, siempre respetando pausas de descanso entre series.
Por qué los ejercicios simples fortalecen el tronco y alivian la zona lumbar
El fortalecimiento del tronco es clave para proteger la columna vertebral y reducir tensiones en la cintura. Los especialistas en actividad física del sitio My Personal Trainer recomiendan ejercicios suaves que activen los músculos abdominales y lumbares sin generar impactos fuertes.
Cuando estos movimientos se realizan de forma regular, contribuyen a mejorar la postura corporal y ayudan a distribuir mejor el peso del cuerpo. De esta manera, la zona lumbar recibe menos presión durante las actividades diarias.
Además, trabajar la musculatura central del cuerpo mejora la estabilidad general, algo fundamental en edades avanzadas para mantener el equilibrio y prevenir caídas.
Una rutina sencilla realizada en casa puede ser suficiente para generar beneficios visibles con el paso de las semanas, siempre que se respete la técnica correcta.
Cómo se practican los 4 ejercicios recomendados para reducir el dolor de cintura
1. Contracciones abdominales sentado
Este ejercicio se realiza sentado en una silla con la espalda recta y los pies apoyados en el suelo. Consiste en contraer suavemente el abdomen durante algunos segundos y luego relajarlo.
El movimiento fortalece la musculaturaabdominal profunda, que cumple un papel fundamental en el soporte de la columna vertebral.
2. Ejercicio del perro pájaro
El movimiento conocido como “perro pájaro” se realiza en posición de cuatro apoyos. Desde esa postura se extiende un brazo hacia adelante y la pierna opuesta hacia atrás.
Este ejercicio ayuda a trabajar la coordinación y fortalece simultáneamente los músculos del abdomen, la espalda y las caderas.
3. Puente
El puente se realiza acostado boca arriba con las rodillas flexionadas y los pies apoyados en el suelo. Desde esa posición se eleva la cadera lentamente hasta formar una línea recta entre hombros y rodillas.
Este ejercicio fortalece glúteos y músculos lumbares, lo que contribuye a reducir la carga sobre la zona de la cintura.
4. Plancha modificada
La plancha modificada es una versión más suave de la plancha tradicional. Puede realizarse apoyando las rodillas en el suelo para disminuir la intensidad.
Este movimiento fortalece el abdomen y mejora la estabilidad del tronco, ayudando a proteger la zona lumbar durante las actividades cotidianas.
Eldolor de cintura en adultos mayores puede reducirse con ejercicios simples que fortalezcan la musculatura del tronco. Siguiendo estas prácticas semanales, el ejercicio será constante y el dolor un problema del pasado.