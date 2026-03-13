Revisá el placard de la abuela: los 9 zapatos que estarán en tendencia de otoño-invierno 2026

Las zapatillas blancas no van más: la tendencia en calzado que se impone este otoño 2026

Desde opciones elegantes hasta versiones cómodas para el día a día, nueve zapatos marcarán tendencia en los próximos meses y que prometen aparecer en vidrieras, redes sociales y en las calles.

La clave para incorporarlos es simple: elegir el modelo que mejor encaje con el estilo personal y usarlo como punto de partida para construir el resto del look. Porque, muchas veces, un buen par de zapatos puede transformar por completo un outfit.

El denominador común de estas tendencias es la diversidad. Este otoño-invierno 2026 no propone un único estilo dominante, sino una variedad de opciones que permiten adaptarse a distintas personalidades y necesidades .

Hay modelos elegantes para la oficina, versiones cómodas para el día a día y opciones más audaces para quienes quieren destacar.

9 zapatos que estarán en tendencia esta temporada

1. Mocasines

Los mocasines siguen siendo uno de los grandes favoritos del invierno. Son cómodos, elegantes y funcionan tanto para looks formales como casuales. Esta temporada se llevan con suela un poco más robusta y combinados con medias visibles, pantalones sastreros o jeans rectos.

mocasines

2. Zapatos pumps

Los clásicos pumps —los zapatos de taco medio o alto con punta cerrada— vuelven a posicionarse como un básico elegante. Funcionan perfecto para la oficina o para eventos más formales. Este año aparecen en tonos neutros, pero también en versiones más modernas como bordó, marrón chocolate o gris.

zapatos pumps

3. Flats

Los flats, o zapatos chatos, ganan terreno por una razón simple: la comodidad. Son ideales para el ritmo urbano y combinan con casi todo. Desde pantalones sastreros hasta vestidos largos o jeans, se adaptan a distintos estilos sin perder elegancia.

zapatos flats

4. Mules

Los mules, esos zapatos abiertos en la parte de atrás, siguen presentes incluso en invierno. Se usan con medias finas o con pantalones largos que apenas dejan ver el calzado. Son una opción sofisticada y práctica para quienes buscan algo diferente a las botas tradicionales.

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5. Zapatos puntiagudos

La punta afilada vuelve con fuerza este otoño-invierno. Este tipo de calzado estiliza el pie y aporta un aire elegante a cualquier outfit. Aparece tanto en tacos como en versiones bajas y combina muy bien con pantalones rectos o faldas midi.

zapatos puntiagudos

6. Zapatos slingback

Los slingback, que tienen una tira en el talón y dejan el talón descubierto, regresan con un estilo más moderno. Son una alternativa elegante a los tacos clásicos y se adaptan bien a looks de oficina o salidas nocturnas.

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7. Zapatos Oxford

Inspirados en el calzado masculino, los Oxford vuelven a aparecer en colecciones de invierno. Con su diseño acordonado y estructura clásica, aportan un toque sofisticado y ligeramente andrógino. Quedan muy bien con pantalones sastreros, trajes o incluso con faldas largas.

zapatos oxford

8. Zapatos de colores

Los zapatos en tonos vibrantes o llamativos también forman parte de las tendencias del otoño 2026. Azules intensos, verdes profundos o bordó aparecen como alternativas a los clásicos negro o beige. La idea es usar el calzado como punto de color dentro de un look más neutro.

zapatos de colores

9. Zapatos de pelo

Uno de los modelos más llamativos de la temporada son los zapatos con textura de pelo o efecto furry. Aparecen tanto en flats como en tacos y aportan un toque divertido y diferente al outfit. Son ideales para quienes quieren sumar un detalle original sin cambiar todo el look.