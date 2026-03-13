Durante años, el negro fue el comodín absoluto del placard y el marrón se consolidó como el tono “lujoso” de las últimas temporadas. Pero en 2026 la conversación de moda se movió hacia colores con más presencia visual y el gran ganador es este rojo oscuro elegante, intenso y mucho más versátil de lo que parece.

No se trata de una moda aislada. Vogue destacó al burgundy como uno de los grandes colores del otoño, con presencia fuerte en colecciones de firmas como Khaite, Ferragamo, Saint Laurent y Max Mara , y remarcó que también aparece en el lookbook primavera-verano 2026 de Gucci.

A eso se sumó la última Semana de la Moda de París, donde se registró en el desfile otoño-invierno 2026 de Hermès acentos en oxblood e incluso toques de burgundy iridiscente .

Ese crecimiento tiene lógica: el bordó conserva la profundidad del negro, pero suma temperatura, sofisticación y un toque de novedad. Por eso varios medios lo presentan como el color ideal para quienes quieren salir del uniforme de siempre sin caer en algo estridente.

Para el otoño argentino, el bordó profundo tiene una ventaja clara: combina perfecto con prendas que ya forman parte del guardarropa real. Queda bien con denim oscuro, beige, gris topo, manteca, camel, azul marino e incluso con rosa empolvado.

El burgundy fue uno de los tonos más fáciles de trasladar de pasarela a looks cotidianos, y el deep merlot funciona incluso en reemplazo del clásico vestido negro.

El negro y el marrón están pasando de moda un color está causando sensación, la última tendencia para el otoño de 2026 (1)

Además, no exige un cambio total de estilo. Una cartera bordó, unas botas altas, un tapado, una pollera midi o un suéter ya alcanzan para actualizar un outfit clásico. En otras palabras: el negro y el marrón no desaparecen, pero dejan de ser la única respuesta automática. En 2026, el color que más ruido está haciendo es este rojo vino sobrio, elegante y muy fotogénico.

Cómo llevarlo sin que el look quede recargado

La forma más fácil de sumarlo es usarlo en una sola prenda protagonista. Un abrigo bordó con pantalón negro, una bota borgoña con falda beige o una cartera wine con total look camel ya generan ese efecto de tendencia sin exagerar.

Y para las que se animan a más, 2026 también viene mostrando combinaciones más audaces como bordó con rosa, bordó con celeste o bordó con rojo.