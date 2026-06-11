No solo los mocasines: 6 modelos de moda para 2026 para tus looks de invierno más modernos

La moda de otoño-invierno 2026 llega con una amplia variedad de propuestas en calzado que prometen convertirse en protagonistas de los looks de la temporada. Desde diseños clásicos renovados hasta opciones cómodas para el uso diario, las tendencias apuntan a la diversidad y ofrecen alternativas para distintos estilos, ocasiones y necesidades .

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La gran ventaja de esta temporada es que no existe una única tendencia dominante . El calzado se adapta a diferentes personalidades y permite construir outfits versátiles tanto para la oficina como para salidas informales o eventos especiales. En muchos casos, un buen par de zapatos se convierte en la pieza central capaz de transformar por completo cualquier outfit.

Los mocasines continúan entre los favoritos del invierno gracias a su combinación de comodidad y elegancia. Para esta temporada aparecen con suelas más robustas y se llevan junto a medias visibles, pantalones de sastrería o jeans de corte recto. Su versatilidad permite incorporarlos tanto en looks formales como relajados.

Los tradicionales pumps vuelven a posicionarse como una de las apuestas más sofisticadas. Este calzado de taco medio o alto y punta cerrada resulta ideal para ámbitos laborales y eventos formales. Además de los tonos neutros habituales, este año se destacan variantes en bordó, marrón chocolate y gris.

Flats: comodidad sin resignar estilo

Los zapatos chatos continúan ganando terreno gracias a su practicidad. Son una opción funcional para la rutina diaria y combinan fácilmente con pantalones sastreros, vestidos largos o jeans. Su diseño sencillo permite lograr conjuntos elegantes sin necesidad de recurrir a tacos.

zapatos flats

Mules: una alternativa sofisticada

Los mules mantienen su lugar entre las tendencias incluso durante los meses más fríos. Este modelo abierto en la parte trasera suele utilizarse con medias finas o acompañado por pantalones largos que dejan ver apenas el calzado. Su estética aporta un toque moderno y refinado a cualquier look.

Las alternativas

Zapatos puntiagudos: el regreso de una silueta estilizada

La punta afilada vuelve a cobrar protagonismo durante el otoño-invierno 2026. Este diseño ayuda a estilizar visualmente el pie y suma elegancia a los conjuntos. La tendencia aparece tanto en modelos de taco como en versiones bajas y se complementa especialmente bien con pantalones rectos y faldas midi.

Slingback: un clásico renovado

Los slingback, caracterizados por su tira en el talón y la parte posterior descubierta, regresan con una imagen actualizada. Se presentan como una opción elegante para quienes buscan una alternativa a los tacos tradicionales y funcionan perfectamente tanto en entornos laborales como en salidas nocturnas.