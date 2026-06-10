La mesa de granito pasó de moda: esta es la opción más higiénica que domina las cocinas en 2026

El acero inoxidable vuelve a ser tendencia gracias a su superficie no porosa que impide la absorción de líquidos y el crecimiento de bacterias en la cocina.

La mesada de granito dominó las cocinas durante mucho tiempo, pero esta opción la destrona en 2026 por su eficiencia e higiene.

El diseño de interiores en 2026 marca el regreso definitivo de la pileta de acero inoxidable. Aunque la mesa de granito dominó las tendencias recientes por su estética, el inox recupera su trono gracias a una combinación imbatible de higiene, resistencia total a las manchas y una facilidad de limpieza que las piedras porosas no pueden ofrecer.

La pileta con bancada de acero inoxidable ha dejado de ser vista como un elemento básico de cocinas antiguas para convertirse en la opción preferida de los proyectos modernos. A diferencia del granito, que es apreciado por su dureza pero castigado por su porosidad, el acero inoxidable ofrece una superficie completamente lisa que no absorbe residuos ni líquidos. Esta característica es la que evita la aparición de marcas permanentes causadas por el uso diario de alimentos y grasas.

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Superficie no porosa: la clave técnica para una higiene superior en el hogar La principal ventaja competitiva del inox es su capacidad para impedir el acúmulo de suciedad y bacterias. Al no tener poros, el material no permite que los microorganismos se alojen en microfisuras, algo que suele ocurrir con el tiempo en las piedras macizas. Esto facilita una desinfección profunda con apenas productos básicos, eliminando la necesidad de químicos agresivos que pueden dañar otros acabados de la cocina.

En términos de durabilidad, el acero inoxidable destaca por su resistencia extrema a los impactos, el calor intenso y la humedad constante. Mientras que el granito puede llegar a rajarse ante golpes fuertes o cambios bruscos de temperatura, el metal mantiene su integridad estructural durante décadas. Es una inversión de larga vida útil que no se deteriora con el paso de los años, manteniendo un aspecto profesional y sofisticado en cualquier tipo de ambiente.

image ¿Con qué estilos decorativos combina el inox y cómo se limpia correctamente? Además de su funcionalidad, este material se adapta a diversos estilos decorativos, desde lo tradicional hasta lo contemporáneo. Aporta un aire industrial que combina con electrodomésticos modernos, creando una estética limpia y versátil. Su mantenimiento diario es sencillo: basta con utilizar detergente neutro y una esponja blanda para preservar su brillo natural sin rayar la superficie. Es fundamental secar la superficie con un paño seco después del uso para evitar las manchas de agua persistentes. Al evitar el contacto prolongado con sales o productos corrosivos, la pileta de inox se mantiene impecable por mucho más tiempo que los modelos de piedra. Este retorno a lo clásico demuestra que la practicidad y la higiene real están ganando la batalla frente a las tendencias puramente visuales de años anteriores.