11 de marzo de 2026 - 12:38

Murieron las mini bags: la nueva tendencia en bolsos que dominará el invierno 2026

Moda. Las mini bags pierden protagonismo en 2026 y se imponen los bolsos grandes y funcionales: cómo elegirlos y combinarlos.

Por Andrés Aguilera

Qué bolsos reemplazan a las mini bags en 2026

El cambio se explica fácil: el invierno 2026 prioriza funcionalidad sin perder estilo. Los modelos que más aparecen en vidrieras y street style son:

  • Tote bags grandes (estructuradas o blandas).

image

  • Shopper bags para el día a día.

image

  • Bolsos tipo hobo con caída suave.

image

  • Maxi carteras rectangulares de líneas limpias.

La ventaja es clara: entran notebook, abrigo liviano y todo lo necesario para una jornada real.

Por qué las mini bags pierden protagonismo

Las mini bags fueron tendencia fuerte por su impacto visual, pero en el uso cotidiano muchas veces resultaban poco prácticas. Estilistas y medios de moda coinciden en que el giro responde a tres factores:

  • búsqueda de comodidad real

  • necesidad de mayor capacidad

  • estética más funcional

Además, los looks actuales (abrigos rectos, pantalones amplios, capas) funcionan mejor con bolsos de mayor presencia.

Cómo elegir un bolso grande para invierno 2026

Para acertar sin equivocarte, mirá estos puntos:

  • Material: cuero o eco-cuero con estructura.

  • Tamaño: grande pero proporcional a tu altura.

  • Color: negro, chocolate, suela o bordó son claves.

  • Manijas: cómodas para llevar al hombro.

Cómo combinarlos en invierno sin exagerar

Estas combinaciones funcionan bien:

  • Abrigo de paño + jean recto + tote grande

  • Pantalón sastrero + shopper estructurada

  • Falda midi + hobo bag

  • Look total black + maxi bolso

El truco es equilibrar: si el bolso es grande, el resto del outfit conviene mantenerlo simple.

