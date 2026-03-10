Hacé una pausa y parate de tu silla: el ejercicio que alivia la tensión acumulada en la zona lumbar

El trabajo remoto, las tareas administrativas y el uso constante de dispositivos digitales hacen que muchas personas permanezcan sentadas durante largos períodos frente a la computadora . Esa postura sostenida, especialmente si no es correcta, suele generar tensión en la zona lumbar, rigidez en la espalda y molestias en cuello y hombros .

5 deportes para personas mayores de 60 años: ejercicios simples que ayudan a mantener el cuerpo activo

El ejercicio que puede ayudarte a dormir media hora más todas las noches, según la ciencia

Frente a este escenario, especialistas en salud y actividad física coinciden en una recomendación simple: hacer pausas activas breves durante la jornada. Entre las opciones más accesibles aparece un ejercicio muy sencillo que puede realizarse en cualquier casa o lugar de trabajo y que consiste en levantarse de la silla y volver a sentarse de forma controlada.

Este movimiento, que parece cotidiano, tiene un valor biomecánico importante. Levantarse desde una silla implica activar grandes grupos musculares como los cuádriceps, los glúteos y los músculos estabilizadores del tronco.

Al mismo tiempo, obliga a reorganizar la postura de la columna y a activar el abdomen para sostener el equilibrio. Cuando se realiza de forma consciente y lenta, se transforma en una pausa activa efectiva para contrarrestar los efectos del sedentarismo prolongado.

Diversos organismos de salud advierten sobre los riesgos de permanecer sentado durante períodos largos . La Organización Mundial de la Salud señala que el sedentarismo prolongado está asociado con mayor riesgo de dolores musculoesqueléticos, problemas metabólicos y enfermedades cardiovasculares.

Por eso recomienda interrumpir el tiempo sentado con movimientos periódicos a lo largo del día. En la misma línea, el American College of Sports Medicine sostiene que pequeñas pausas activas durante la jornada laboral ayudan a mejorar la circulación, reducir la fatiga muscular y prevenir molestias en la espalda baja.

Qué pasa en el cuerpo de una persona que permanece sentada muchas horas

El gesto de levantarse de la silla tiene además un beneficio postural concreto. Cuando una persona permanece sentada durante horas, los flexores de la cadera tienden a acortarse y la musculatura de la espalda pierde activación.

Al ponerse de pie, la pelvis recupera una posición más neutral y la columna se reorganiza, lo que disminuye la presión sobre los discos intervertebrales. Este cambio postural, repetido varias veces al día, contribuye a aliviar la tensión acumulada en la zona lumbar.

El ejercicio puede incorporarse fácilmente en pausas de uno o dos minutos cada hora de trabajo. No requiere equipamiento especial ni un espacio amplio, y puede adaptarse a diferentes edades y niveles de condición física. Lo importante es priorizar la técnica y realizar el movimiento de forma controlada.

Cómo realizar el ejercicio correctamente:

Sentarse en una silla firme, con los pies apoyados completamente en el suelo y separados al ancho de las caderas. Mantener la espalda recta y el abdomen levemente activado. Inclinar el torso apenas hacia adelante para iniciar el movimiento. Apoyar el peso sobre los pies y levantarse lentamente sin impulso brusco. Extender completamente caderas y rodillas al ponerse de pie. Descender nuevamente hacia la silla de forma controlada, sin dejarse caer. Repetir el movimiento entre 8 y 12 veces. Realizar una o dos series durante cada pausa activa del trabajo. Embed - El Sit to Stand TEST o levantarse de la silla

Incorporar este tipo de pausas no solo ayuda a reducir molestias físicas, sino que también mejora la concentración y el rendimiento mental. Estudios en ergonomía laboral muestran que pequeños intervalos de movimiento favorecen la circulación sanguínea y pueden disminuir la sensación de fatiga durante la jornada.