El ejercicio que puede ayudarte a dormir media hora más todas las noches, según la ciencia

Realizar breves pausas de ejercicio durante la tarde o la noche puede mejorar el descanso nocturno . Investigadores analizaron cómo pequeñas series de movimientos con el propio peso corporal influyen en el sueño y detectaron que estas prácticas permiten aumentar el tiempo total de descanso.

El ejercicio físico como complemento para el tratamiento de enfermedades crónicas: qué dicen los expertos

La ciencia lo demuestra: por qué el ejercicio de fuerza es tan importante luego de los 60 años

La investigación fue desarrollada por científicos de la Universidad de Otago y publicada en la revista científica The BMJ. El objetivo fue evaluar si pequeñas dosis de ejercicio durante la noche podían modificar los patrones de sueño, una cuestión que durante años generó debate entre especialistas.

Estos son los ejercicios que ayuda a bajar la comida de entre las fiestas de fin de año.

Para realizar el estudio se convocó a participantes con una edad promedio de 25 años . Durante la primera fase debían permanecer sentados durante cuatro horas mirando televisión. En la segunda etapa la dinámica fue similar, pero con una diferencia clave: cada 30 minutos debían levantarse y realizar tres minutos de ejercicios de resistencia utilizando únicamente su peso corporal.

La actividad elegida fue una serie de sentadillas. Estas pausas breves buscaban interrumpir el tiempo prolongado de sedentarismo que suele ocurrir durante la tarde o la noche, especialmente cuando las personas pasan mucho tiempo frente a pantallas.

Tras analizar los datos, los científicos concluyeron que interrumpir el sedentarismo con tres minutos de ejercicios de resistencia de intensidad ligera a moderada cada media hora puede aumentar el tiempo total de sueño en aproximadamente 27 minutos.

Los investigadores señalaron que dormir mal tiene consecuencias importantes para la salud. “La falta de sueño puede afectar negativamente la dieta y se asocia con un mayor riesgo de enfermedades cardiometabólicas, por eso es primordial que nuestro descanso sea de calidad”, explicaron.

Ejercicio casa

Otra investigación que analizó el ejercicio nocturno

Otro trabajo científico publicado en BMJ Open Sport & Exercise Medicine también analizó el impacto del ejercicio durante la tarde y la noche. En ese caso se evaluó una rutina breve que los participantes debían repetir cada media hora durante un período de cuatro horas.

Las pausas incluían tres rondas de ejercicios simples:

- Sentadillas utilizando una silla

- Elevaciones de talón

- Elevaciones de rodilla al pecho con extensión de cadera y de pierna durante 20 segundos