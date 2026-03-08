5 deportes para personas mayores de 60 años: ejercicios simples que ayudan a mantener el cuerpo activo

A partir de los 60 años, la actividad física sigue siendo uno de los pilares más importantes para preservar la salud y la autonomía. El ejercicio físico regular ayuda a fortalecer músculos, mantener la movilidad de las articulaciones y favorecer el equilibrio corporal. Por eso, existen 5 deportes y ejercicios fáciles de practicar durante la semana.

Aunque no todos los ejercicios son adecuados para esta etapa de la vida, los especialistas de My Personal Trainer recomiendan actividades de bajo impacto que permiten trabajar el cuerpo de forma completa sin exigir en exceso ni generar sobrecarga.

El Tai Chi Chuan es una disciplina de origen chino que combina movimientos lentos y controlados con respiración consciente. A menudo se describe como una “meditación en movimiento” por su ritmo suave y continuo.

El Tai Chi Chuan intenta movimientos suaves, lentos y circulares coordinados con la respiración.

El yoga es otra actividad muy recomendada para personas mayores de 60 años. Sus posturas se adaptan fácilmente a distintos niveles de movilidad, permitiendo trabajar la flexibilidad de manera progresiva.

A través de la combinación de respiración, estiramientos y equilibrio, el yoga ayuda a mantener la movilidad de las articulaciones y a aliviar tensiones musculares.

El yoga para adultos mayores incluye variantes suaves de las posturas tradicionales, para practicar de forma segura y aprovechar sus beneficios sin forzar el cuerpo.

ejercicios después de 60 años El yoga intenta poses sin exigir el cuerpo en exceso. WEB

3. Cómo adecuarse a pilates para fortalecer el centro corporal

El pilates se enfoca principalmente en el fortalecimiento del “core”, es decir, la zona central del cuerpo que incluye abdomen, espalda baja y pelvis.

Este tipo de entrenamiento mejora la postura, favorece la estabilidad y contribuye a prevenir dolores de espalda, algo frecuente con el paso del tiempo.

En adultos mayores, los ejercicios de pilates suelen adaptarse para realizarse con movimientos controlados y de bajo impacto, lo que permite trabajar la musculatura profunda sin generar estrés en las articulaciones.

4. Qué es la marcha nórdica y cómo activa los músculos

La marcha nórdica es una modalidad de caminata simple que incorpora el uso de bastones similares a los utilizados en el esquí. Este detalle cambia la dinámica del movimiento y activa más grupos musculares.

Al utilizar los brazos durante el desplazamiento, se involucra gran parte del cuerpo, incluyendo espalda, hombros y abdomen. Esto define a la caminata en una actividad más completa.

Además, los bastones brindan estabilidad adicional, lo que ayuda a mejorar el equilibrio y reduce el impacto en las rodillas y caderas.

La marcha nórdica crea una vida más saludable y equilibrada al aire libre.

5. Por qué el nado recreativo es la práctica más suave y completa

La natación recreativa, sin fines competitivos, es uno de los ejercicios más completos para personas mayores.

En este caso, el agua reduce el impacto sobre las articulaciones y permite realizar movimientos amplios con menor esfuerzo.

Nadar o simplemente desplazarse en el agua fortalece músculos, mejora la capacidad cardiovascular y favorece la flexibilidad.

También ayuda a aliviar dolores articulares o musculares, ya que el cuerpo se encuentra parcialmente sostenido por el agua, lo que disminuye la presión sobre huesos y articulaciones.

Después de los 60 años, mantenerse activo es fundamental para conservar la movilidad, la fuerza y el bienestar general. Actividades como las mencionadas, ofrecen alternativas seguras y efectivas para ejercitar el cuerpo.